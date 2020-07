Oro inarrestabile punta verso $1.900. Ubs: a quota $ 2.000 entro fine settembre

Non si arresta la corso dell’oro. Dopo aver sfondato quota $1.800 al barile, si avvia a passo veloce verso la soglia dei $ 1.900. Gli investitori sembrano dunque aver preso per buone le previsioni di Mark Mobius, veterano dei fondi d’investimento e delle strategie legate ai mercati emergenti, che in un’intervista a Bloomberg ha detto che, nonostante i recenti picchi verso l’alto, il metallo prezioso non ha perso appeal. Anzi. L’oro appare destinato a brillare ancora nel lungo periodo grazie alle politiche di accomodamento monetario avviate dalle banche centrali.

“Le prospettive di lungo periodo dell’oro sono fortemente orientate al rialzo, e la ragione per cui lo dico è che l’offerta di denaro è fortemente orientata a crescere,” ha detto il fondatore Mobius Capital Partners, nel corso di un’intervista a Bloomberg TV, aggiungendo il consiglio di “comprare a qualsiasi livello” e di allocare sull’oro fisico una quota del 10% del portafoglio. “Quando i tassi di interesse sono pari a zero o vicini allo zero, allora l’oro è un asset interessante da tenere in portafoglio non solo perché non ci si deve preoccupare dei tassi di interesse, ma anche perché il prezzo del metallo prezioso aumenta man mano che aumentano le incertezze nei mercati”, ha aggiunto Mobius. “Compro ora e continuerò a comprare, perché l’oro è in volata”.

Mobius prevede inoltre che un sostegno al prezzo del lingotto arriverà anche da un fenomeno collaterale come l’ascesa del Bitcoin e delle criptovalute, che avrà per effetto di rinforzare la domanda di attivi “forti” come appunto è il metallo prezioso.

Affermazioni che, a quanto pare, trovano d’accordo gli esperti di UBS, che ha aumentato le previsioni a breve termine destinato a raggiungere, a detta loro, i $ 2000 l’oncia entro la fine di settembre grazie anche alla debolezza del dollaro.

Ieri i prezzo dell’oro ha raggiunto quota $1885/oz, avvicinandosi rapidamente ai massimi storici del 2011 quando aveva superato la soglia dei $1900/oz.

Il metallo nobile in buona compagnia

Come spiegano gli analisti di BG Saxo: