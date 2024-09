Oro: i cinque motivi per puntare sul bene rifugio per eccellenza

Non è un segreto che l’oro sia stato un bene ambito per secoli. Oggi, in un mondo di incertezza economica e volatilità finanziaria, gli investitori si affidano al fascino senza tempo del metallo prezioso come bene rifugio. Mentre le opzioni di investimento tradizionali sono esposte a rischi crescenti, questo bene tangibile, sostenuto da una storia di stabilità, rimane una scelta di investimento affidabile per coloro che cercano di salvaguardare il proprio futuro finanziario.

Anche con tutto quello che ha da offrire, l’oro ha ancora la possibilità di brillare di più. Ecco i cinque motivi per cui puntare sull’oro.

Prezzi record

In questa settimana, il prezzo dell’oro ha raggiunto il massimo storico, salendo a 2.630 dollari l’oncia. Secondo l’UBS Global Wealth Management, il metallo prezioso è in rialzo di oltre il 27% da un anno all’altro, e si ritiene che il recente taglio dei tassi della Federal Reserve, le tensioni geopolitiche e le limitazioni dell’offerta stiano sostenendo il rally.

“Nella nostra strategia globale continuiamo a preferire l’oro, con un obiettivo di 2.700 dollari l’oncia entro la metà del 2025. Nonostante il rally, riteniamo che le proprietà di copertura dell’oro rimangano interessanti. Oltre all’oro fisico, gli investitori possono prendere in considerazione un’esposizione attraverso strategie strutturate, ETF o azioni di miniere d’oro”, ha dichiarato Solita Marcelli, Chief Investment Officer Americas di UBS.

Sullo sfondo del rally dell’oro, le banche centrali hanno alimentato l’aumento dei costi continuando ad acquistare. “Questo contribuisce a fornire una solida base per il mantenimento dei prezzi dell’oro e un’opportunità per gli investitori di capitalizzare sulla futura crescita dei prezzi”, si legge in un rapporto della CBS.

Bene rifugio

L’oro ha consolidato il suo ruolo di bene rifugio nel 2024 anche a causa delle tensioni geopolitiche in corso in regioni come il Medio Oriente e l’Europa dell’Est, che continuano a favorire l’incertezza e a spingere la domanda di una riserva di valore stabile.

Secondo Goldman Sachs, le banche centrali hanno ridotto gli acquisti di oro dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, all’inizio del 2022, indicando ulteriormente il ruolo del metallo come copertura in caso di turbolenze geopolitiche. La banca d’affari ha inoltre riconosciuto all’oro un “valore significativo” come “copertura del portafoglio contro sviluppi come i dazi, il rischio di subordinazione della Fed (cioè il rischio che la sua indipendenza possa essere minata) e i timori per la sostenibilità del debito”.

“I nostri strateghi preferiscono il mercato a breve termine (la commodity che più si aspettano che salga nel breve termine) ed è anche la loro copertura preferita contro i rischi geopolitici e finanziari”, scrive la società di investment banking nel suo articolo.

Inoltre, il recente taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Federal Reserve ha reso l’asset più attraente per gli investitori, abbassando il costo opportunità degli asset non redditizi. Ciò si traduce in un indebolimento del dollaro, cui si contrappone un maggiore interesse per l’oro e altri asset non remunerativi, tra cui i metalli preziosi.

Copertura dall’inflazione

L’oro è anche comunemente considerato una “copertura contro l’inflazione”, ovvero il suo valore aumenta quando le valute fiat, come il dollaro americano, perdono valore.

Oltre alla stabilità in periodi di forti tensioni geopolitiche, Goldman Sachs ha identificato l’oro come la “migliore merce” per fungere da “potenziale copertura contro l’inflazione”, il che significa che investire in oro significherebbe che, mentre i dollari nel vostro portafoglio potrebbero non avere lo stesso potere d’acquisto che potrebbero avere in periodi di inflazione più bassa, l’oro nel vostro portafoglio rimarrà un bene potente.

“L’oro sta salendo perché il dollaro, l’euro, lo yen… le valute fiat stanno perdendo valore”, ha dichiarato all’inizio dell’anno Peter Schiff, capo economista di Euro Pacific Capital, a Charles Payne di FOX Business.

Tutela dei portafogli

L’oro è ampiamente considerato un valido strumento di diversificazione per gli investitori che desiderano evitare le potenziali insidie di altre classi di attività che si comportano in modo diverso durante i ribassi del mercato o i periodi di instabilità economica.

State Street Global Advisors scrive ad esempio che il metallo prezioso ha la “capacità di proteggere dai rischi di coda” e di servire come strumento per “ridurre i ribassi e la volatilità del portafoglio”. La bassa correlazione dell’oro con altri asset come le azioni e le obbligazioni fa sì che il suo prezzo si muova in modo indipendente, il che significa che se una delle altre aree sta sottoperformando, l’oro può rimanere a galla e comportarsi in modo protettivo.

Il World Gold Council scrive del ruolo dell’oro come complemento alle azioni e ai “portafogli ad ampia base”, affermando quanto segue:

“L’oro ha storicamente fornito rendimenti, diversificazione e liquidità. La combinazione di queste caratteristiche fa sì che l’oro possa migliorare in modo significativo i rendimenti corretti per il rischio di un portafoglio”.

Scarsità

L’oro è anche finito, il che significa che non può essere stampato o replicato all’infinito. Secondo la società di cambio Oanda, poiché i giacimenti d’oro diventano sempre più scarsi, le società minerarie devono scavare più a fondo nelle loro tasche per finanziare la tecnologia e l’esplorazione per mantenere l’offerta.

“Questa tendenza dovrebbe continuare, sostenendo ulteriormente il prezzo dell’oro”, ha scritto la società. Allo stesso tempo, l’aumento della domanda del metallo prezioso per la sua vasta gamma di usi – gioielli, decorazioni e persino un interesse crescente per l’uso nell’elettronica e nei dispositivi medici – alimenta la domanda elevata nonostante le quantità scarse. “In questo momento c’è uno squilibrio tra domanda e offerta”, ha dichiarato David Stryzewski, CEO di Sound Planning Group, secondo cui si prevede un rallentamento globale della produzione di metalli preziosi, che porterà a un’ulteriore scarsità.