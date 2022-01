Opening Bell: alle 15,30 gli scenari per le elezione Quirinale

Nuovo appuntamento alle ore 15,30 con la trasmissione di Wall Street Italia – Opening Bell. Curata a 4 mani da LEOPOLDO GASBARRO e MASSIMO INTROPIDO, la trasmissione ha l’obiettivo di raccontare i temi della finanza nazionale ed internazionale in chiave semplice, ma anche molto analitica.

Nella puntata di oggi si parlerà dei possibili scenari che si potranno verificare sui mercati finanziari in concomitanza con l’elezione del presidente della Repubblica che inizierà lunedì 24 gennaio. Secondo numerosi analisti è prevista un’aumento della volatilità per Piazza Affari e lo spread tra BTP/Bund. C’è molta incertezza sulle mosse dei principali partiti politivi che non hanno ancora trovato un’intesa sul nome del prossimo inquilino del Quirinale.