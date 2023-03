OpenAI ha introdotto il chatbot aggiornato di Chat GPT: Chat GPT4. Secondo la società di intelligenza artificiale la versione aggiornata del chatbot è “più creativo e collaborativo” rispetto alle versione precedente. In grado di scrivere testi, comporre canzoni o scrivere sceneggiature, più potente e prevedibile rispetto alle versioni precedenti e in grado di analizzare immagini e gestire blocchi di testo molto più grandi. Inoltre, OpenAI afferma che la nuova tecnologia è più potente e meno soggetta a problemi.

L’annuncio di OpenAI, la startup sostenuta dal gigante Microsoft, è l’ultimo di una serie di annunci di intelligenza artificiale generativa, in un contesto in cui le società tech cercano di guadagnare rilevanza nel settore dell’IA.

Il cofondatore di OpenAI, Sam Altman, ha definito il Chat GPT 4 “il nostro modello più capace e allineato finora”. Inoltre ha affermato che il nuovo sistema è un modello “multimodale”, il che significa che può accettare immagini e testo come input, consentendo agli utenti di porre domande sulle immagini. La nuova versione è in grado di gestire massicci input di testo e può ricordare e agire su più di 20.000 parole contemporaneamente, consentendogli di prendere un’intera novella come suggerimento.

Le novità relative a Chat GPT4

A partire da ieri la società sta implementando la nuova tecnologia attraverso partnership per la condivisione dei dati. OpenAI ha inoltre annunciato le nuove partnership con l’app per l’apprendimento delle lingue Duolingo e l’applicazione per non vedenti Be My Eyes, con lo scopo di creare chatbot in grado di assistere i propri utenti utilizzando il linguaggio naturale.

Mentre il colosso bancario Morgan Stanley sta testando il prodotto di OpenAI in vari settori, come per esempio la consulenza finanziaria. Il servizio sarà offerto anche agli abbonati Chat GPT Plus, che pagano 20 dollari al mese per un servizio più veloce e più disponibile. Chat GPT 4 non è ancora disponibile per coloro che utilizzano il servizio gratuito.

Nella presentazione online martedì, OpenAI ha dimostrato come lo strumento potrebbe essere utilizzato per fare cose come spiegare codici fiscali o riassumere articoli in frasi con ogni lettera che inizia con la Q. Inoltre, ChatGPT-4 commette meno errori rispetto al suo predecessore, GPT 3.5 e funziona ancora meglio se utilizzato in tandem con persone che possono verificarne il funzionamento, ha affermato il presidente e co-fondatore di OpenAI, Greg Brockman. “Non è perfetto, ma nemmeno lo sei tu, e Chat GPT4 è questo strumento di amplificazione che ti consente di raggiungere nuove vette”, ha aggiunto Brockman.

Google annuncia nuove funzionalità AI

Nel frattempo, il gigante della Sillicon Valley, Google, ha annunciato una nuova linea di funzionalità AI generative in arrivo per le sue varie app Workspace, tra cui Google Docs, Gmail, Sheets e Slides.

Le funzionalità includono nuovi modi per generare, riassumere e fare brainstorming di testo tramite l’intelligenza artificiale in Google Docs, l’opzione per generare e-mail complete in Gmail in base a brevi elenchi puntati degli utenti e la capacità di produrre Immagini, audio e video AI per illustrare le presentazioni sotto forma di slide.

L’annuncio dimostra l’entusiasmo di Google di mettersi al passo con i concorrenti nella feroce competizione nell’ambito dell’AI. In seguito all’arrivo di Chat GPT lo scorso anno e dal lancio da parte di Microsoft del suo Bing abilitato per chatbot questo febbraio, il motore di ricerca si è affrettato a lanciare funzionalità di AI simili.

Bisogna dire però, che allo stato attuale Google sta decisamente superando se stesso. Sebbene la società abbia annunciato una serie di nuove funzionalità, solo la prima di queste, gli strumenti di scrittura AI in Docs e Gmail, sarà resa disponibile questo mese a un gruppo di persone molto ristretto “tester fidati” negli Stati Uniti.