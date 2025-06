Nvidia spiazza il mercato: trimestrale record, l’IA resta il motore della crescita

Quarto trimestre sopra le attese per Nvidia, che ha raggiunto un fatturato record di 39,33 miliardi di dollari (+78% rispetto allo stesso periodo del 2023-2024). Questo risultato eclissa le previsioni degli analisti, che si aspettavano un risultato pari 38,1 miliardi di dollari. In forte incremento anche l’utile netto, balzato dell’80% a 22 miliardi di dollari, con un utile per azione rettificato di 89 centesimi contro gli 84 centesimi messi in conto dal mercato.

Come è andato l’intero anno

Allargando lo sguardo all’intero anno fiscale, Nvidia ha raggiunto un fatturato di 130,5 miliardi di dollari, con un aumento del 114% rispetto all’anno precedente.

Il risultato netto totale è stato di 72,9 miliardi di dollari, con una crescita del 145% rispetto all’anno precedente. In forte aumento anche il risultato operativo, che si è attestato a 81,4 miliardi di dollari (+147%). Il margine lordo è stato del 75%, migliorando rispetto al 72,7% dell’anno precedente. L’utile per azione GAAP è stato di 2,94 dollari, in aumento del 147%, mentre l’utile non-GAAP è stato di 2,99 dollari, con un aumento del 130%.

La spinta dei data center

Il vero motore di questa crescita è stato il segmento dei data center, segmento i cui ricavi sono schizzati del 93% a 35,6 miliardi di dollari, ben sopra le stime del mercato, grazie alla forte domanda di chip per l’intelligenza artificiale, che continua a essere il pilastro fondamentale della strategia di crescita di Nvidia. Questa divisione è ormai la principale fonte di reddito per Nvidia e ha un fatturato superiore a quello complessivo delle rivali Intel e AMD.

I ricavi da chip Blackwell, considerati un indicatore significativo per la salute del comparto dell’AI generativa, sono stati di 11 miliardi di dollari. Nvidia ha descritto questo risultato come la “più rapida accelerazione del prodotto” nella sua storia. La domanda per questi chip è stata definita “incredibile” dal CEO Jensen Huang, evidenziando il loro ruolo cruciale nel mercato dell’AI.

Leggermente sotto le previsioni, le vendite nel settore del gioco che sono state di 2,5 miliardi di dollari. Questo settore, un tempo il core business di Nvidia, continua a essere importante ma non rappresenta più il motore principale della crescita dell’azienda. Infine, le vendite nel settore automobilistico pari a 570 milioni di dollari, che mostrano una presenza stabile ma non dominante in questo mercato.

Outlook

Positivo anche l’outlook per il primo trimestre del 2025, Nvidia prevede ricavi di circa 43 miliardi di dollari, leggermente superiori alle previsioni degli analisti che indicavano 42,3 miliardi. Questo outlook ottimistico suggerisce che la domanda per i prodotti Nvidia, specialmente nel settore dell’intelligenza artificiale, rimane robusta e non mostra segni di rallentamento.

Il titolo

Le azioni Nvidia hanno inizialmente reagito con cautela ai risultati, ma sono poi aumentate del 2,3% in after-hours. Gli analisti rimangono ottimisti sul titolo, con un obiettivo di prezzo medio di 175 dollari, che rappresenta un aumento del 38% rispetto ai prezzi attuali. Da inizio anno le quotazioni hanno segnato un calo del 7% mentre resta ampiamente positiva la performance degli ultimi dodici mesi (+70% circa).

Commentando i dati, Josh Gilbert, market analyst di eToro spiega:

Mentre le big tech continuano a spendere più che mai per costruire infrastrutture AI, Nvidia ha continuato a raccoglierne i frutti. La società ha rassicurato gli investitori sul fatto che la domanda di AI rimane forte, in quanto le aziende continuano a rivolgersi ai migliori del settore, nonostante le preoccupazioni per l’arrivo sul mercato di alternative più economiche. Sotto la guida dell’amministratore delegato Jensen Huang, la capacità di Nvidia di capitalizzare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale rimane ineguagliata. L’azienda continua a fornire risultati eccezionali, trimestre dopo trimestre, posizionandosi all’avanguardia del settore. È importante notare che la produzione di Blackwell è aumentata in modo significativo, con un fatturato di 11 miliardi di dollari nel quarto trimestre, ed è destinata ad aumentare ulteriormente nel primo trimestre. Ciò allontana ancora una volta le preoccupazioni relative all’offerta, che negli ultimi trimestri ha rappresentato una nuvola grigia per il titolo. La positività di Blackwell ha portato a una previsione rialzista dei ricavi per il prossimo trimestre, con un fatturato di 43 miliardi di dollari, superiore alle previsioni”.

L’esperto conclude spiegando che l‘unico punto di di debolezza potrebbe essere la guidance sui margini per il prossimo trimestre: