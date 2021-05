Nuovi Double Maxi Cash Collect di BNP Paribas per resistere alla volatilità e investire sulla ripresa

La traiettoria positiva dei mercati azionari prosegue anche se non sono mancate alcune battute d’arresto legate al timore per un’impennata dell’inflazione. La Fed però continua a provare a rassicurare i mercati da eventuali rialzi dei tassi prima del previsto che creerebbero diverse pressioni per gli investitori, i quali potrebbero interpretare questa mossa come un segnale di un indice dei prezzi al consumo più elevato non solo nel breve, ma anche nel medio termine.

In tale scenario, i certificati d’investimento come i Double Maxi Cash Collect di BNP Paribas possono aiutare a limitare l’impatto della volatilità sul portafoglio.

In questo articolo ci concentreremo su tre prodotti. Il primo è il certificato con ISIN NLBNPIT12JO0 su Lufthansa, Airbus, Air France-KLM e Safran, un paniere formato da due compagnie aeree (Lufthansa e Air France-KLM) e da due società attive nel settore aerospaziale. Entrambi settori che dovrebbero beneficiare della ripresa economica.

Il certificato paga due maxi premi del 7,5%, mentre le restanti cedole sono dell’1%. Tutti i premi sono dotati di effetto memoria e il prodotto prevede la possibilità di rimborso anticipato a partire dal sesto mese di vita. La barriera in questo caso è al 60% e la scadenza il 20 maggio 2024.

Altro certificato interessante è l’ISIN NLBNPIT12JT9 su un basket composto da Valeo, Pirelli e Renault, tre titoli legato al mondo dell’automotive. Un basket dunque per chi ha una minor propensione al rischio e che paga due maxi premi pari al 6,5%, i più bassi di questa emissione (tra il 6,5 e il 11%), mentre le restanti cedole sono dell’1%.

Sempre effetto memoria e possibilità di rimborso anticipato a partire dal sesto mese di vita. Anche in questo caso la barriera è posta al 60% e scadenza a 3 anni.

Interessante, infine, il certificato con ISIN NLBNPIT12JR3 sul basket composto da Zalando, Moncler, Marks and Spencer e Hugo Boss. Il doppio maxi premio in questo caso è più elevato (8%) e probabilmente riconducibile al fatto che il paniere è poco correlato per la presenza di Zalando. Le restanti cedole sono dell’1% e tutti i premi sono dotati di effetto memoria. Inoltre, questo certificato è dotato di opzione quanto che lo rende immune all’oscillazione tra l’euro e la valuta del sottostante Marks and Spencer (dollaro). Anche in questo caso c’è la possibilità di rimborso anticipato e barriera al 60%.