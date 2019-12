Abi e Cerved: incidenza Npl potrebbe tornare a salire nel 2020-21

La buona notizia: nel 2019 le sofferenze bancarie hanno continuato il loro percorso di diminuzione, mentre l’incidenza degli Npl sui prestiti erogati alle imprese è diminuita.

La notizia meno buona è che nei prossimi due anni i crediti deteriorati potrebbero tornare a crescere, seppur a ritmi inferiori alla media pre-crisi. E’ quanto rileva un rapporto dell’Associazione bancaria italiana e Cerved, presentato venerdì 27 dicembre.

Npl, a che punto siamo

Secondo le stime dell’Abi a fine 2019 i Npl totali saranno 80 miliardi, contro gli 84 dello scorso giugno e i 197 miliardi di fine 2015. Rispetto a quattro anni fa la riduzione arriverebbe al 60%.

Parallelamente, i debiti delle imprese nei confronti delle banche si sono deteriorati al tasso più basso dai tempi post-crisi: il 3,1% del totale è diventato Non performing loans (Npl) contro il 3,3% del 2018, con differenze però ancora consistenti tra il Nord-Est (tasso al 2,3%) e il Sud (4,4%). In altre parole, è migliorata la capacità delle imprese nell’onorare i debiti che hanno contratto nei confronti delle banche.

La crescita economica dovrebbe allungare il passo nei prossimi due anni, dal +0,1% stimato per il 2019 dall’Abi al +0,6 e +0,8% per 2020 e 2021.

Ciononostante, il rapporto Abi-Cerved prevede una crescita del tasso di deterioramento l’anno prossimo per tutte le tipologie d’impresa, in tutte le aree geografiche del Paese e per tutti i settori produttivi a fine 2021 i tassi di deterioramento sono visti in rialzo al 3,3%.

Resterebbe, comunque, un livello inferiore a quello della media pre-crisi (fra 2006 e 2008 era al 3,6%).