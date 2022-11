Instagram da questa settimana permette a un gruppo selezionato di creatori digitali di coniare e vendere Non-fungible token (NFT) direttamente dalla piattaforma dei social media. L’app incentrata sulle immagini ha recentemente lanciato la sua funzione Digital Collectibles in 100 paesi, consentendo agli utenti di connettersi ai loro portafogli digitali e mostrare gli NFT che hanno creato o acquistato.

Lo sbarco degli NFT su Instagram

I token non fungibili collegati possono essere mostrati nel feed e includere un effetto luccicante per indicare l’autenticità. L’ultimo aggiornamento consentirà ai creator di realizzare i propri oggetti da collezione digitali e di venderli sia all’interno che all’esterno di Instagram, fornendo loro un “kit di strumenti end-to-end” per la creazione, la visualizzazione e la vendita di NFT. Inizialmente sarà lanciato sulla blockchain di Polygon e sarà testato tra un piccolo gruppo di creator negli Stati Uniti. “Questa mossa rappresenta una pietra miliare notevole nell’evoluzione della funzionalità NFT esistente di Instagram e un naturale passo successivo per portare il Web3 nel mainstream”, ha affermato il co-fondatore di Polygon Sandeep Nailwal.

Instagram consentirà inoltre di mostrare oggetti da collezione digitali basati su video sulla sua piattaforma e aggiungerà il supporto per la blockchain di Solana e il portafoglio Phantom. In precedenza, la piattaforma supportava le blockchain di Ethereum, Polygon e Flow, nonché connessioni a portafogli di terze parti tra cui Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet e Dapper Wallet.

Meta ha assicurato che non addebiterà commissioni per la visualizzazione e la condivisione di un oggetto da collezione digitale su Instagram o Facebook e neanche costi aggiuntivi per la vendita di oggetti da collezione digitali almeno fino al 2024. Ha aggiunto, tuttavia, che “gli acquisti di oggetti da collezione digitali effettuati all’interno di Instagram app sui sistemi operativi Android e iOS sono soggetti alle tariffe applicabili dell’app store.”

Sembra che i creatori di NFT potranno anche scegliere la percentuale di royalty tra il 5% e il 25%. I creator possono quindi collegare il proprio conto bancario o conto Paypal per essere pagati.