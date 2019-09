Generali si conferma presenting partner della regata Barcolana

Ambiente, climate change, diversity sono i temi protagonisti delle iniziative di Generali per la 51ma edizione della regata velica Coppa d’Autunno “Barcolana” di Trieste, la regata più grande del mondo che avrà luogo il prossimo 13 ottobre. Generali sarà anche quest’anno Presenting partner dell’evento, come avvenuto in più di 40 edizioni.

Nel corso delle giornate di ottobre che precedono l’appuntamento velico Generali promuoverà due progetti che vedono il mare protagonista, “Generali Sea Talk” e “The Human Safety Net ti svela il mare”.

La vela come metafora del rapporto tra uomo e ambiente e come spazio ideale per l’integrazione di culture e generi diversi saranno i temi alla base di “Generali Sea Talk”, il dialogo che coinvolge due celebri veliste, Dee Caffari e Vicky Song, venerdì 11 ottobre 2019.

“The Human Safety Net ti svela il mare” è invece il progetto dedicato ai bambini del Villaggio per Crescere di Trieste e alle famiglie delle microaree, promosso e realizzato da “The Human Safety Net”, l’iniziativa globale di Generali dedicata alle comunità.