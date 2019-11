Cuvage Asti DOCG “Acquesi” è World Champion Sparkling Aromatic

Il Cuvage Asti DOCG “Acquesi” eletto numero uno al mondo dallo Champagne & Sparkling Wine World Championships di Londra nella categoria delle bollicine aromatiche. Il concorso internazionale fondato da Tom Stevenson, autorità leader al mondo per lo champagne e le bollicine, premia un vino dell’azienda piemontese Cuvage con il più alto riconoscimento dedicato alle migliori bollicine aromatiche. Quest’anno infatti il Cuvage Asti DOCG “Acquesi” si è aggiudicato ben tre premi: Best in Class Asti Dolce, Best Asti e World Champion Sparkling Aromatic, premio che per la prima volta in assoluto viene assegnato in questa categoria.

“E’ un onore ricevere questo premio, che rappresenta un grande riconoscimento oltre che per la nostra azienda anche per l’intero territorio piemontese e per l’Italia. Un tributo ad una denominazione antica che oggi merita di essere rilanciata.” Queste le parole di Alfeo Martini, fondatore e presidente del gruppo Mondodelvino.