Natale: tra i regali sotto l’albero spuntano azioni e criptovalute

Volete dei regali originali per questo Natale 2021? Per i più esperti di mercati finanziari, si può pensare a regalare azioni e Bitcoin, particolarmente graditi. Circa il 65% degli americani difatti vuole investimenti finanziari come azioni e criptovalute come regali quest’anno, secondo un recente sondaggio di oltre 2.000 adulti di MagnifyMoney riportato dalla Cnbc. Inoltre, circa un quarto degli intervistati ha detto che preferirebbe ricevere un investimento piuttosto che un regalo, e ancora di più preferirebbe un regalo finanziario ai libri o alle calze piene di dolci.

“Le persone pensano ai soldi, nel bene e nel male”, ha detto Ismat Mangla, direttore senior dei contenuti di LendingTree di MagnifyMoney, aggiungendo che il mercato azionario si è comportato bene anche con alcuni cali indotti dal Covid. Per questo, investire nel mercato azionario è un ottimo modo per far crescere esponenzialmente un regalo monetario; basti pensare che quest’anno finora, l’indice S&P 500 è aumentato di oltre il 24%.

Azioni come regali per Natale

Regalo originale per i propri figli grandicelli, può essere un’azione. È relativamente semplice per i genitori acquistare azioni per i loro figli. “Se lo state guardando come un regalo di Natale, l’acquisto di azioni è un ottimo modo per introdurre i più giovani agli investimenti”. Così Judson Meinhart, un pianificatore finanziario certificato e manager della pianificazione finanziaria presso Parsec Financial.

E anche per chi è alla ricerca di un regalo ad un amico adulto o ad un membro della famiglia, si può pensare di trasferire azioni dal proprio al loro conto. Potete anche regalare azioni che attualmente possedete a enti di beneficenza senza scopo di lucro invece che firmare un assegno.

Regalare criptovalute

È generalmente semplice regalare criptovalute, specialmente le più popolari come bitcoin ed ethereum. Aziende come Coinbase, Binance, CashApp e Robinhood permettono agli utenti di regalare diverse monete digitali, a volte attraverso una carta regalo via e-mail, se il destinatario non ha ancora un conto o un portafoglio digitale. Per accedere al regalo, dovranno crearne uno che possa conservare la criptovaluta.

Puoi anche regalare alle persone dei portafogli digitali, da soli o con le criptovalute, perché ne avranno bisogno per tenere e tracciare il loro nuovo patrimonio. Anche se può sembrare rischioso regalare criptovalute a qualcuno, in realtà potrebbe essere un ottimo modo per aiutarli a provare l’asset class per la prima volta.