Mutui più leggeri dopo i tagli attesi della BCE

Il prossimo giovedì 12 dicembre la Bce si riunirà per l’ultimo meeting di politica monetaria del 2024. E, secondo gli analisti, l’ipotesi di un nuovo taglio da 25 punti è quasi certo. Così come è altamente probabile che l’allentamento della politica monetaria proseguirà anche nel corso del 2025, consentendo così ai mutuatari di beneficiare di condizioni sempre più favorevoli grazie ai tassi in discesa.

Risparmio sui mutui attesi

Restando alla riunione di giovedì, le simulazioni di MutuiOnline.it evidenziano che attualmente un tasso variabile a 20 anni, su un mutuo di 150.000€, ha un TAN medio del 4,04% e una rata di 912 €, mentre l’offerta migliore per la stessa tipologia di mutuo ha un TAN del 3,64% con una rata pari a 880 €.

Un taglio di 25 punti base da parte della Bce permetterebbe a coloro che hanno scelto questo tipo di finanziamento un risparmio mensile sulla rata che può arrivare fino a 20 € rispetto a oggi. Con il TAN medio che si abbasserebbe al 3,79% e il migliore al 3,39%, la rata media scenderebbe a 892 € e la migliore 861 €, per un risparmio rispettivamente di 4.722 € e 4,628 € sugli interessi del mutuo rispetto a oggi per chi ha appena acceso o deciderà di accende un mutuo a tasso variabile nel prossimo futuro.

Matteo Favaro, COO & Managing Director Financial Products di MutuiOnline.it, osserva:

“Come previsto, l’inflazione nell’Eurozona ha registrato un aumento a novembre, a causa dei persistenti alti costi energetici. Tuttavia, l’Eurozona si sta avvicinando all’obiettivo di medio termine del 2%, che si prevede sarà raggiunto in modo stabile nel corso del prossimo anno. Le operazioni della Banca Centrale Europea nel 2024 hanno stimolato il mercato dei mutui, che sta mostrando segni di ripresa grazie a tassi di interesse più favorevoli per i consumatori. In attesa della conferma di un ulteriore taglio nella riunione di giovedì, le previsioni indicano un possibile riequilibrio tra mutui a tasso variabile e fisso entro la fine del 2025. Attualmente, il tasso fisso, che si mantiene su livelli storicamente accettabili, è la scelta più comune per i clienti MutuiOnline.it in ragione della grande convenienza rispetto al tasso variabile. La normalizzazione tra i due tipi di finanziamento offrirebbe ai consumatori una gamma più ampia di opzioni, consentendo un confronto più efficace tra le diverse offerte”.

Cosa è successo nell’ultimo anno

Secondo Mutuionline, il cambio di rotta degli ultimi mesi da parte della Bce, che a partire da giugno ha operato tre tagli dei tassi di interesse, ha portato la rata ad abbassarsi notevolmente rispetto a 12 mesi fa.

Infatti, a dicembre dello scorso anno, il TAN medio per un mutuo a tasso variabile a 20 anni si attestava al 4,85%, con una rata mensile di 987 € ovvero 65 € più cara rispetto a ora se si considera un mutuo di 150.000 €. Un ulteriore taglio nella prossima riunione, che sarebbe il terzo consecutivo e il quarto nell’arco dell’anno, porterebbe a un risparmio di 85 € al mese e oltre 1.000 € all’anno rispetto a un anno fa, per un totale di 20.421 € in meno sulla durata del mutuo.

Le previsioni

Guardando al futuro, l’allentamento della politica monetaria previsto da parte degli analisti nel corso del 2025 potrebbe portare – secondo Mutuionline – a tre tagli da 25 punti base ciascuno entro dicembre dell’anno prossimo.