Mutui: in ripresa le surroghe a marzo dopo la frenata dello scorso anno

A marzo 2020, nonostante la quarantena per l’emergenza Coronavirus, le richieste di surroga hanno guadagnato 10 punti percentuali rispetto al mese precedente arrivando a rappresentare il 40% del totale delle domande di finanziamento raccolte online. E anche lo scorso anno le richieste di surroga sono state molte.

Secondo uno studio commissionato da Facile.it a mUp Research e Norstat lo scorso anno, ben 4 rispondenti su 10 (40,7%) hanno cercato di surrogare o rinegoziare il proprio mutuo ma tra loro, quasi 1 su 3 (28,9%), pari a 425.000 nuclei familiari, si è visto respingere la domanda. Nello specifico, emerge che il 15,9% ha provato a surrogare senza successo, mentre il 13% ha ricevuto un rifiuto a fronte della richiesta di rinegoziazione.

Nel 2019 pochi gli italiani che hanno surrogato il mutuo

Lo scorso anno quindi sono stati molti gli italiani che non sono riusciti a surrogare o rinegoziare il mutuo, ma sono comunque riusciti a migliorare le condizioni del proprio mutuo, visto che ben il 59% dei richiedenti, pari a 870.000 nuclei, suddivisi tra coloro che hanno rinegoziato il finanziamento con la propria banca (34%) e chi ha invece surrogato in favore di un altro istituto di credito (25%).

Il 31% del campione interrogato dalla ricerca ha dichiarato di essere contenti della rata mensile del loro mutuo e, pertanto, non hanno sentito l’esigenza di surrogare o rinegoziare; mentre il 14,5% ha dichiarato che, pur avendo cercato sul mercato nuove opportunità, non è riuscito a trovare offerte sufficientemente vantaggiose. Vi è poi una fetta significativa di rispondenti, il 13,6%, che ha dichiarato di non aver nemmeno valutato l’opportunità di abbassare la rata perché riteneva troppo impegnativo cercare una nuova banca.