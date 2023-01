Musk: Cathie Wood ha cambiato il futuro di Tesla. Ecco come

Una lettera di Cathie Wood ha cambiato drasticamente il futuro di Tesla. Così l’amministratore delegato della casa automobilistica di Palo Alto, Elon Musk, ha sottolineato come la numero uno di Ark Investment Management, abbia avuto un ruolo importante nella sua decisione di abbandonare i piani di privatizzazione di Tesla.

Il tutto si svolge nel processo in corso per i tweet di Musk del 2018, in cui diceva di essersi assicurato un finanziamento per privatizzare Tesla a un prezzo di 420 dollari per azione. “Sto valutando di rendere Tesla privata a 420 dollari. Finanziamenti assicurati” questo il tweet di Musk, che gli è già costato milioni di multe da parte della Securities and Exchange Commission e lo ha costretto a dimettersi da presidente di Tesla.

Da allora gli investitori di Tesla accusano Musk di aver causato le fluttuazioni del prezzo attraverso i suoi tweet, facendo perdere loro denaro. Nel processo al tribunale federale di San Francisco, Musk ha dichiarato alla corte che Wood gli aveva inviato una lettera in cui sosteneva che i piccoli investitori avrebbero voluto che Tesla rimanesse quotata in borsa. E Musk e Wood vanno molto d’accordo.

Il rapporto tra Cathie Wood ed Elon Musk

Musk ha testimoniato al tribunale sostenendo anche che la sua partecipazione nella società spaziale SpaceX sarebbe stata sufficiente da sola a garantire l’accordo e anche i finanziatori sauditi avevano promesso il loro sostegno. Ma è la missiva della famosa investitrice Cathie Wood ad avergli fatto cambiare idea. Wood crede fermamente nel titano dei veicoli elettrici Tesla e nel suo fondatore Elon Musk.

Nel solo mese di gennaio, i fondi Ark hanno acquistato 806.663 azioni Tesla, per un valore recente di 105,4 milioni di dollari.

Tesla è la terza partecipazione nel suo ETF di punta, Ark Innovation ETF. E se le azioni Tesla sono crollate del 58% nell’ultimo anno a causa dei problemi di produzione e di domanda, Wood vede grandi guadagni per il titolo. “Solo grazie ai veicoli elettrici, il titolo potrebbe quasi quintuplicare nei prossimi cinque anni”, ha dichiarato in un webinar citato dalla CNBC, aggiungendo: “Se credete nelle auto autonome, il valore si avvicina a 13 volte nei prossimi cinque anni. Quindi siamo ottimisti su Tesla come non lo siamo mai stati”. Cinque volte il prezzo recente sarebbe di 653 dollari, mentre 13 volte sarebbe di 1.699 dollari.

Tesla alza il velo sui conti trimestrali

Il tutto mentre Tesla ha riportato i risultati trimestrali, battendo sia gli utili che i ricavi. Nel dettaglio, i ricavi si sono attestati a 24,32 miliardi di dollari contro i 24,16 miliardi previsti, secondo Refinitiv. Nel trimestre precedente Tesla ha registrato un fatturato di 17,72 miliardi di dollari e un utile rettificato di 2,52 dollari per azione.

Nel quarto trimestre Tesla ha registrato ricavi nel settore automobilistico per 21,3 miliardi di dollari, con una crescita del 33% rispetto all’anno precedente. Il flusso di cassa operativo è diminuito del 29% rispetto all’anno scorso e del 36% rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 3,28 miliardi di dollari.

Alla fine del 2022 e quest’anno, Tesla ha tagliato i prezzi delle sue auto in tutto il mondo, facendo arrabbiare i clienti negli Stati Uniti e in Cina che avevano recentemente acquistato nuove Tesla a prezzi più alti, e innescando un immediato calo dei prezzi delle auto usate anche negli Stati Uniti. Il taglio dei prezzi sembra però aver stimolato la domanda. Mercoledì scorso, durante una telefonata con gli azionisti e gli analisti, l’amministratore delegato Elon Musk ha dichiarato: “A gennaio abbiamo registrato gli ordini più consistenti della nostra storia. Attualmente gli ordini sono quasi il doppio della produzione”.

Gli azionisti hanno chiesto come Musk intenda salvaguardare il marchio e la reputazione di Tesla da eventuali contraccolpi derivanti dalle sue dichiarazioni politiche e dal suo nuovo lavoro come cep di Twitter e Musk ha risposto promuovendo Twitter come un ottimo modo per entrare in contatto con i clienti: