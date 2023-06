Musk a Roma. Quali sono i suoi piani per l’Italia?

Dopo la visita in Cina, l’imprenditore più conosciuto del mondo, Elon Musk ha iniziato il suo tour europeo a Roma. E proprio nella giornata di ieri ha incontrato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ed il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il tour europeo del eccentrico imprenditore prosegue oggi con una tappa in Francia e con l’incontro con il presidente Macron

Tra i grandi temi trattati nell’incontro tra Musk e Meloni abbiamo: il problema della natalità molto caro a Musk come ha indicato proprio lui più volte su Twitter, i rischi dell’intelligenza artificiale ma anche la questione delle regole europee di mercato.

Musk a Palazzo Chigi

L’imprenditore sudafricano, naturalizzato statunitense, arrivato nella sede del governo a bordo di una Tesla bianca, ha avuto un incontro di circa un’ora e mezza con il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani.

In seguito al colloquio, lo stesso Tajani ha scritto su Twitter di aver incontrato Musk e di aver affrontato i temi “delle auto elettriche e dell’aerospazio, settori dove l’Italia dispone di manodopera e tecnologia all’avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali”.

Incontro a Roma con @elonmusk. Abbiamo parlato di automotive ed aerospazio,settori dove l'Italia dispone di manodopera e tecnologia all'avanguardia. Pronti a collaborare sulle sfide del nostro tempo come la cybersicurezza. Mi sono complimentato per i suoi successi imprenditoriali pic.twitter.com/EpDxQ3OltL — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) June 15, 2023

Il ministro degli Esteri ha inoltre commentato: “Elon Musk è un grande imprenditore, innovativo. Abbiamo parlato di tante cose, di cybersecurity, di spazio, di Twitter, di libertà di informazione che in tante parti del mondo non c’è. Abbiamo parlato di politica industriale, di auto elettriche. Gli ho detto che l’Italia è il miglior Paese in Europa per investire, se fosse interessato a investire”.

Incontro con Meloni

Secondo quanto si apprende dai post sui social media della premier Giorgia Meloni i temi dell’incontro, sono stati vari: dalla necessità di una deregulation in Europa ai rischi derivanti dall’intelligenza artificiale, ma soprattutto il problema della denatalità, argomento, che Musk ha affrontato a più volte sulla sua piattaforma social. Un tema poi particolarmente urgente in Italia che anche la presidente del Consiglio Meloni ha toccato in più occasioni nei suoi discorsi istituzionali, segnandola come priorità politica ed economica per l’Italia.

Ho accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi @elonmusk. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità. Avanti… pic.twitter.com/MOQlirj7XC — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 15, 2023

In una intervista al Tg1, Musk ha anche sottolineato che con la premier Meloni si è parlato anche di “Intelligenza Artificiale e dei rischi dell’AI, talmente potente da poterci sottomettere nel futuro.” Sull’UE invece ha commentato: “Penso che in Europa ci sia un accumularsi eccessivo di regole e leggi, una volta che queste vengono create diventano immortali ma gli esseri umani non sono immortali. “L’Europa è come il gigante di Gulliver, legato a terra da troppi lacci e lacciuoli. Penso che eliminarne qualcuno sia una questione logica, nemmeno ideologica.”

Macron desidera la gigafactory di Tesla in Francia

Dopo la visita a Roma, l’uomo più ricco del mondo, che tra l’altro qualche giorno fa ha sorpassato il magnate francese di LVMH, Bernard Arnault, è volato verso Parigi per il suo secondo incontro in un mese con il presidente Macron. I grandi temi del meeting saranno “gli automobili, l’intelligenza artificiale, i social network, i quadri normativi”, come ha già anticipato dal numero uno dell’Eliseo, che sta cercando di convincere Musk a costruire la prossima gigafactory Tesla in Francia. In corsa per convincere il patron di Tesla di costruire la seconda fabbrica di Tesla in Europa nei propri paesi ci sono pure Germania e Spagna.