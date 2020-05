Mps vola a Piazza Affari: apertura dell’Ue alla bad bank

Il titolo di Monte dei Paschi di Siena marcia spedito a Piazza Affari grazie al via libera ufficioso incassato dalla Commissione europea alla costituzione di una bad bank per l’acquisizione dei crediti deteriorati dell’istituto senese. Le azioni Mps alle 13 e 30 circa sono in rialzo del 16,48%.

A sgomberare il campo dai dubbi è stata la commissaria Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager, che ha “dato conforto alle autorità italiane” sul fatto che la bad bank non costituirebbe un aiuto di stato a beneficio di Mps. “Ci sono contatti in corso, da quanto possiamo vedere non si tratta di una operazione di aiuto (pubblico) ed è stata decisa prima della crisi del coronavirus: spetta a ogni stato decidere se notificare o meno, finora l’Italia non ha fatto una notifica“, ha detto durante un colloquio con un’agenzia di stampa.

Lo stato, tuttavia, non potrà avere ripensamenti sull’uscita dal capitale di Mps: “Uno degli impegni della banca è che alla fine verrà venduta”, ha dichiarato Vestager sul punto. La vendita di tutte le quote da parte dello Stato è prevista entro il 2021.

I prossimi passi dell’operazione

L’operazione che prevede una scissione di Mps attende ora il via libera della Banca centrale europea, dalla quale non si prevedono ostacoli alla creazione della bad bank. A quest’ultima verrebbero conferiti 9,7 miliardi di crediti deteriorati che verrebbero gestiti da Amco (ex Sga) una società controllata dal Ministero dell’Economia specializzata nel recupero crediti.