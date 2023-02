Mps, perdite per 205 milioni nel 2022: cosa sta succedendo

Torniamo a Siena, torniamo a parlare della situazione sempre più critica di Banca Mps. L’istituto di credito ha chiuso l’esercizio 2022 con una perdita di 205 milioni di euro, a fronte dell’utile di 310 milioni registrato nel 2021. Con gli Npl in crescita (superati i 3 miliardi) e l’organico decimato dal maxi-esodo di dicembre, siamo tornati a sondare il terreno della banca senese andando a intercettare fonti ben informate sui fatti, che già avevano lanciato un allarme preoccupante ai nostri microfoni alla fine dello scorso anno.

La situazione incandescente

Le aspettative rilanciate dai vertici di Banca Mps, specie dopo il 4° trimestre in positivo (profitti per 156 milioni di euro), non sono dunque state confermate dai fatti e i numeri parlano chiaro. Il primo dato allarmante è che in Europa poche altre banche hanno chiuso in rosso il 2022. L’altro risvolto preoccupante, svelato dalla nostra fonte, è la fuga che da lunedì si è materializzata tra i private banker più esperti che non vogliono affondare con l’istituto senese. E per evitare di perdere clienti dal patrimonio cospicuo, si stanno dirigendo verso altri lidi, finanziariamente più sereni.

Il disastro dietro l’angolo

Intanto, Mps sembra danzare sull’orlo del baratro. Il taglio dei costi difficilmente farà salire i ricavi e il Mef starebbe già valutando i nomi dei possibili sostituti dell’ad Lovaglio (il quale continua a ostentare un ingiustificato ottimismo). Di sicuro dopo la riduzione del personale la banca secondo quanto rivelato dalla nostra fonte sta affrontando difficoltà operative importanti, con filiali sguarnite o presidiate da banker poco esperti che possono contribuire all’aumento degli Npl, finire vittime di truffe o addirittura provocare sanzioni di Ivass e Consob.

Il rebus sul futuro di Mps

Ora resta da capire cosa ne sarà di Banca Mps, un vero e proprio rebus che preoccupa molto anche il governo (dal 2016 primo azionista della banca con una quota del 68%). Secondo la nostra fonte il rischio estremo, qualora non ci fosse un’inversione di rotta totale e tempestiva nella strategia da parte dei vertici, è che altre banche sollecitino la costituzione di un ente-ponte, attivando la procedura che porti alla sostanziale risoluzione di Mps. Tutti attendono le prossime mosse di questo storico istituto finanziario italiano, finito in una situazione davvero preoccupante.