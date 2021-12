Mps, avviati contatti con il ministero dell’Economia

Facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 4 novembre Mps ha confermato oggi con una nota che sono stati avviati contatti con il ministero dell’Economia, al fine di riavviare le interlocuzioni con l’Autority europea sulla concorrenza (Dg Comp).

I temi sul tavolo sono legati all’aumento di capitale necessario per riequilibrare i ratio patrimoniali e alla permanenza del Mef nel capitale della banca dopo le mancate nozze con Unicredit.

Lo 4 novembre Mps, in occasione della diffusione dei conti trimestrali, aveva reso noto l’avvio della revisione del piano industriale 2022-2026 in vista dell’aumento di capitale da realizzarsi a condizioni di mercato. Secondo fonti di mercato la ricapitalizzazione potrebbe essere di circa 2,5 miliardi da realizzarsi nel 2022, in relazione al quale è ragionevole attendersi il sostegno del Mef.

Sfumate le nozze con UniCredit, si starebbe valutando anche il rinvio dell’uscita dello Stato dal capitale della banca toscana che potrebbe essere ben maggiore dei 12-24 mesi ipotizzati nelle scorse settimane dopo che è sfumata l’integrazione con l’istituto guidato da Andrea Orcel.

Secondo quanto riportato da fonti di stampa l’ombrello del Mef su Rocca Salimbeni rimarrà aperto per tempi lunghi. In particolare il Mef, azionista a Siena con il 64,2%, potrebbe rimanere nel capitale di Mps per un periodo che potrebbe coincidere con l’orizzonte del nuovo piano industriale, al momento fissato al 2025.