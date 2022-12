Mondiali Qatar 2022: quanto guadagnerà il vincitore?

Oggi conosceremo la squadra vincitrice dei Mondiali del Qatar 2022. La vincitrice tra Francia e Argentina, che si sfideranno stasera, riceverà il premio in denaro più alto di sempre nella storia del torneo. Su 32 nazioni in gara, la formazione della semifinale del Qatar 2022 è ora emersa dopo un’emozionante fase dei quarti di finale, che ha visto due dei favoriti prima dell’evento, Brasile e Inghilterra, subire dolorose partenze, mentre il Marocco è diventato la prima nazione araba e africana a entrare in semifinale. La nazionale italiana invece non ha partecipato, non essendosi qualificata per i Mondiali 2022.

La FIFA ha rivelato all’inizio di quest’anno che il montepremi totale per Qatar 2022 sarebbe stato di 440 milioni di dollari, inclusi 42 milioni per la squadra vincente. Il montepremi è aumentato dalla Coppa del Mondo 2018, dove i campioni della Francia hanno vinto 38 milioni del piatto complessivo di 400 milioni.

Il premio in denaro viene pagato dalla FIFA all’associazione nazionale di ciascuna rispettiva squadra. Ad esempio, il premio in denaro dell’Inghilterra viene assegnato alla Federcalcio inglese. I giocatori non ricevono premi in denaro direttamente dalla FIFA. Ma è comune per alcune nazioni distribuire una percentuale delle loro vincite tra la squadra. La ripartizione dei premi avverrà nel modo seguente: