Gli arbitri a volte possono diventare il centro dell’attenzione ai Mondiali, soprattutto considerando che in Qatar ci sono alcuni degli arbitri più rispettati al mondo.

Ecco tutte le informazioni su quanto probabilmente guadagneranno ai Mondiali.

Quanto sono pagati gli arbitri ai Mondiali FIFA in Qatar?

Gli arbitri ricevono anche un sostanzioso compenso per un lavoro così importante nell’arbitrare questi eventi. Dalla Coppa del Mondo in Russia (2018), l’organo dirigente della Coppa del Mondo ha stabilito che ogni arbitro della partita ricevesse una paga base di 70 mila dollari per la partecipazione ai Mondiali.

La Fifa ha anche stabilito che ogni assistente arbitro avrebbe raccolto 25 mila dollari iniziali per la loro partecipazione alla Coppa del Mondo per la prima volta nella storia di questa competizione.

Il denaro che un arbitro di gara guadagna da un evento della Coppa del Mondo è almeno tre volte superiore all’importo che riceve arbitrando le partite della Uefa Champions League.