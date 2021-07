Millennial al giro di boa dei 40 anni: i passi per creare ricchezza

I millennial più anziani si stanno avvicinando al giro di boa dei 40 anni e in molti possono aver subito alcune battute d’arresto importanti che hanno impedito loro di costruire ricchezza nella loro vita. Dalla recessione del 2008 – all’epoca, la peggiore recessione economica che gli Stati Uniti avessero visto dalla Grande Depressione – alla recente pandemia e conseguente crisi record che ha lasciato indietro milioni di disoccupati.

Eppure, gli esperti di finanza personale dicono che non è troppo tardi per i millennial più anziani per costruire ricchezza e mettersi in pista per la pensione. Potrebbe solo essere necessario un po’ di lavoro in più.

“Si può recuperare, si può assolutamente fare”, ha detto Linda Farinola, pianificatore finanziario certificato e presidente di PFG-Financial Planning and Management a Princeton, New Jersey. Ecco alcuni primi passi da compiere.

Accettare dove si è

Anche se state iniziando il vostro viaggio di costruzione della ricchezza più tardi, a 30 o 40 anni, o anche ricominciando dopo una battuta d’arresto, è importante capire e accettare esattamente dove siete finanziariamente.

“Non siete soli e non dovreste essere imbarazzati ad andare a cercare aiuto o a fare domande”, ha detto Farinola. “Tutti hanno avuto delle battute d’arresto”.

“Concentriamoci sulla migliore strada da percorrere e massimizziamo le opportunità di fronte a noi piuttosto che ciò che sarebbe dovuto accadere”.

Fai una sorta di inventario del tuo patrimonio netto – debito, beni, risparmi e altro – per determinare quale lavoro deve essere fatto.

Rivedere la propria idea di pensionamento

Se hai iniziato a risparmiare più tardi, potresti dover ripensare a come sarà la tua pensione. Questo potrebbe significare ridimensionare casa, trasferirsi in un luogo con un costo della vita inferiore o tagliare le spese, oppure potrebbe anche significare lavorare più a lungo.

Fate un piano che funzioni per voi

Una volta che avete un obiettivo di pensionamento, stabilite un piano che funzioni per il vostro budget e la vostra linea temporale.

Trasferimento di ricchezza

Naturalmente, alcuni millennial hanno un altro grande vantaggio dalla loro parte – il trasferimento generazionale della ricchezza che vedrà circa 68 trilioni di dollari passare dai genitori ai figli. Questo potrebbe essere una manna per i millennial, ma dovrebbe essere usato con attenzione per massimizzare l’impatto.

Una cosa che i consulenti non raccomandano è tentare qualsiasi scorciatoia per costruire la ricchezza, come investire pesantemente in azioni meme o comprare biglietti della lotteria.