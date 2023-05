Non c’è tregua per la società di Mark Zuckerberg, Meta Platforms. Secondo indiscrezioni dell’agenzia Bloomberg, lunedì l’autorità per la privacy irlandese, sede europea della società, punirà Meta con una multa record, per non aver tenuto conto delle direttive relative alla protezione dei dati degli utenti europei. Secondo le indiscrezioni la multa potrebbe superare quella da 746 milioni di euro inflitta ad Amazon nel lontano 2021 per violazione degli obblighi GDPR.

Meta, l’accusa e l’entità della multa

Secondo le accuse, Meta non avrebbe protetto i dati personali degli utenti europei di Facebook, continuando a trasferirli negli Stati Uniti dove l’NSA (National Security Agency) ovvero i servizi di intelligence, ha la possibilità di accedervi senza garanzie paragonabili a quelle esistenti in Europa. A presentare l’accusa contro Meta è stata Helen Dixon, commissaria per la protezione dei dati irlandese. Che ha sottolineato che il trasferimento di informazioni sensibili dall’Europa agli Stati Uniti avvenga in contrasto con il già citato GDPR.

Dunque è questa la motivazione con cui le autorità Ue tenteranno di multare il colosso tech. Molto probabilmente, come riporta La Repubblica, la società madre di Facebook farà ricorso alle accuse. Secondo le indiscrezioni Bloomberg pare che la maxi multa a Meta sarà quantificata già nella giornata di lunedì 22 maggio. Inoltre, secondo fonti anonime si tratta di una sanzione particolarmente salata, superiore a quella record di 746 milioni di euro comminata nel luglio del 2021 dal Lussemburgo ad Amazon.

L’ultimo capitolo di una lunga battaglia

Questo è solo l’ultimo capitolo di una lunga battaglia tra i tribunali europei e le società tecnologiche americane. Nel 2020 i giudici dell’Ue hanno annullato una decisione che regolava i trasferimento di dati transatlantici per timore che i dati dei cittadini europei non fossero al sicuro una volta arrivati negli Stati Uniti.

Un possibile divieto di trasferimento dei dati è a questo punto ampiamente previsto dall’Ue e potrebbe spingere Meta Platforms di minacciare addirittura un ritiro totale dal mercato europeo. La mossa della commissione sulla privacy irlandese prenderà di mira solo Facebook e non influirà gli altri servizi della società madre, come per esempio Instagram. La maxi multa potrebbe arrivare per l’anniversario quinquennale della direttiva GDPR ovvero il regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Ue. Per adattarsi ai livelli di tutela in Europa, gli Stati Uniti devono rafforzare le loro, garanzie sulla privacy, limitando i poteri degli apparati di sicurezza: cosa difficile da digerire per Washington, nonostante le pressioni delle società tech.