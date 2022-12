Non è rimasto molto da fare per Lionel Messi nel calcio e dopo che l’Argentina ha vinto la Coppa del Mondo FIFA questo fine settimana in Qatar. Molti sono convinti che il 35enne abbia ormai completato la sua carriera in questo sport.

Ieri Messi ha aiutato la sua squadra a vincere contro la Francia, segnando due volte prima che l’Argentina vincesse 4-2 ai rigori, dopo che la partita si era conclusa sul 3-3 ai supplementari. Per molti è stata la conferma che il capitano della squadra argentina è il più grande giocatore di tutti i tempi.

Nel corso della sua carriera, Messi ha giocato 172 volte per l’Argentina, segnando 98 gol. Prima della finale della Coppa del Mondo, ha annunciato che sarebbe stata la sua ultima competizione per la nazione.

A quanto ammonta il patrimonio di Messi?

Messi ha vinto l’ambito trofeo Pallone d’Oro sette volte dopo essere stato votato miglior calciatore del mondo e possiede un patrimonio davvero ampio: ha accumulato una fortuna di 400 milioni di dollari solo con i profitti derivanti dal calcio, secondo Forbes, che lo ha definito l’atleta più pagato al mondo, con un reddito annuo di 110 milioni di euro. A questa cifra vanno aggiunti circa 30 milioni di euro annui che percepirebbe dai vari sponsor, poi altri introiti provenienti da altre fonti. Il suo patrimonio è stimato attorno a 1,14 miliardi di dollari.