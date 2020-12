Mes: Eureca, tra Renzi, Tremonti e Tajani sfida in anteprima, martedì in diretta su Wall Street Italia

Un appuntamento da non perdere quello che martedì 8 dicembre alle ore 16 verrà trasmesso in diretta streaming anche su www.wallstreetitalia.com

Mai, da quando si è insediato alla guida del Paese, il governo giallorosso si è trovato davanti a un appuntamento in Parlamento così ad alto rischio. Il voto di mercoledì 9 dicembre sulla riforma del Mes, il Fondo Salvastati dell’Unione Europea, può davvero segnare la fine dell’esecutivo. I cinque stelle appaiono spaccati e al momento, al Senato, la maggioranza non ha i numeri.

La speranza del premier Conte è che la situazione venga ricomposta o, in alternativa, che i ribelli pentastellati lascino l’aula al momento del voto o, ancora, che in favore del Mes e in soccorso del governo arrivino i voti di alcuni esponenti di Forza Italia che non condividono la linea del no decisa da Berlusconi al fianco di Salvini e Meloni.

Di tutto questo, martedì 8 alle ore 16, dunque poche ore prima dell’atteso momento della verità nelle due Camere, discuteranno Giulio Tremonti, Matteo Renzi e Antonio Tajani nel nuovo webinar promosso da Eureca, Idee per l’Italia e l’Europa, e condotto da Angelo Polimeno Bottai, presidente dell’Associazione e vicedirettore del Tg1.

Un appuntamento prezioso. Da una parte, grazie alla presenza del leader, per sondare gli umori di Italia Viva, che ieri ha abbandonato il vertice di maggioranza sulla cabina di regia per il Recovery fund. Renzi, su Repubblica, muove infatti forti critiche al premier Conte.

Dall’altra per comprendere in cosa consiste davvero la riforma del Mes, quale scelta, il si o il no, risponde meglio all’interesse nazionale, quante probabilità ci sono che la maggioranza ritrovi in extremis la sua compattezza scongiurando una crisi dagli esiti imprevedibili e che Forza Italia, a sua volta, non si spacchi.

