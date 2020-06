Mercato obbligazionario: due possibili scenari secondo Capital Group

Per gli investitori obbligazionari, ci saranno due elementi principali da tenere d’occhio nei prossimi mesi: la politica delle banche centrali e l’eventuale scoperta di un vaccino.

Ne è convito Jeremy Cunningham, Fixed Income Investment Director di Capital Group secondo il quale l’intervento delle banche centrali è stato senza precedenti e comporta conseguenze notevoli per gli investitori.

Nel periodo compreso tra l’inizio e la fine di marzo le banche centrali sono state interessate da livelli di attività senza precedenti, lavorando al fianco dei decisori politici. La crescita dell’offerta di liquidità M2 è aumentata del 16% tra febbraio e maggio 2020, livelli ben superiori – sia in termini di quantità che di rapidità – rispetto alla crisi del 2008. La medesima misura di iniezione di liquidità era cresciuta solo del 7% tra agosto 2008 e marzo 2009.

Gli scenari per gli investitori

Per Cunningham la pandemia può produrre diversi scenari per gli investitori obbligazionari.

Da un lato, un eventuale vaccino e il sostegno delle banche e del governo potrebbero far scendere i tassi di insolvenza. Dall’altro, fattori negativi come un più elevato livello di debito dei governi, le banche centrali che non intraprendono ulteriori azioni e l’assenza di un vaccino, potrebbero far aumentare i tassi di insolvenza.

L’attrattiva dei titoli high yield dipende da questi scenari. Per il momento, i mercati stanno prezzando un tasso di default annuale del 6-7%, ma la durata della crisi sarà molto importante.

La Fed ha stabilizzato i prezzi degli asset di rischio, le stime legate al virus suggeriscono tuttavia che con buone probabilità la disoccupazione USA rimarrà superiore al 10% per il prossimo anno, e senza un vaccino la ripresa richiederà molto più tempo. Per gli investitori high yield è quindi importante bilanciare ottimismo e pessimismo per trarre vantaggio da entrambi gli scenari.

Inoltre per l’esperto di Capital Group i fallen angel, obbligazioni investment grade che sono scesi allo status high yield, diventeranno un tema dominante negli anni a venire. Quest’anno e il prossimo, il rating di circa 500 miliardi di dollari di obbligazioni investment grade potrebbe essere declassato ad high yield, vista la maggior aggressività delle agenzie di rating rispetto alle crisi precedenti.