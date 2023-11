Mercato libero, come scegliere il fornitore di gas ed energia

Passare al mercato libero e scegliere la tariffa di luce e gas non è facile. Sul mercato sono presenti diverse offerte: per trovare quella più adatta alle proprie esigenze è necessario valutare diversi parametri.

Quali sono le variabili da prendere in considerazione per identificare il fornitore più adatto alle nostre esigenze? E soprattutto a cosa è necessario stare attenti nel momento in cui si passa al mercato libero e non si vogliono commettere errori? Vediamo a cosa è necessario analizzare per effettuare la scelta corretta.

Mercato libero dell’energia elettrica

Prima di aderire ad una qualsiasi offerta per l’energia elettrica nel mercato libero è necessario stare attenti che le condizioni siano soddisfacenti. Per quanto riguarda la corrente elettrica bisogna tenere a mente alcuni fattori che possono guidare la scelta, tra i quali ci sono:

il costo della materia prima . Questo è il parametro che viene pubblicizzato in maniera massiccia dai fornitori e viene espresso in €/kWh. Gli operatori del mercato libero possono modificare questo parametro a loro piacimento, permettendo ai consumatori di avere delle soluzioni più adatte alle loro esigenze. E in molti casi anche flessibili;

. Questo è il parametro che viene pubblicizzato in maniera massiccia dai fornitori e viene espresso in €/kWh. Gli operatori del mercato libero possono modificare questo parametro a loro piacimento, permettendo ai consumatori di avere delle soluzioni più adatte alle loro esigenze. E in molti casi anche flessibili; la tipologia dell’offerta , che può essere fissa o indicizzata. Ai clienti possono essere fatte due proposte diverse: una con un prezzo fisso per un determinato periodo – generalmente ventiquattro mesi – ed una con un costo variabile, che è strettamente legato all’andamento del mercato della luce o agli aggiornamenti periodici effettuati da Arera;

, che può essere fissa o indicizzata. Ai clienti possono essere fatte due proposte diverse: una con un prezzo fisso per un determinato periodo – generalmente ventiquattro mesi – ed una con un costo variabile, che è strettamente legato all’andamento del mercato della luce o agli aggiornamenti periodici effettuati da Arera; la tipologia di tariffa. La scelta da effettuare, in questo caso, è quella relativa alla gestione delle fasce orarie. È possibile avere delle opzioni monorarie, biorarie e multiorarie, che sono strettamente collegate al tipo di contatore che è stato collegato.

A cosa stare attenti con il gas

Un discorso simile a quello che abbiamo appena fatto per l’energia elettrica è necessario farlo anche quando si passa al mercato libero per il gas. In questo caso i parametri da tenere sotto controllo sono i seguenti:

il costo della materia prima , che in questo caso viene espressa in €/Smc. Come per l’energia elettrica è proprio su questa voce che le varie compagnie si fanno la maggiore concorrenza tra di loro: può essere modificato dai fornitori ed è la voce maggiormente reclamizzata;

, che in questo caso viene espressa in €/Smc. Come per l’energia elettrica è proprio su questa voce che le varie compagnie si fanno la maggiore concorrenza tra di loro: può essere modificato dai fornitori ed è la voce maggiormente reclamizzata; la tipologia offerta . Può essere a prezzo bloccato per un determinato periodo – che oscilla tra i dodici e i ventiquattro mesi – o a costo variabile. In quest’ultimo caso gli importi possono essere indicizzati dal mercato o essere aggiornati ogni tre mesi da Arera;

. Può essere a prezzo bloccato per un determinato periodo – che oscilla tra i dodici e i ventiquattro mesi – o a costo variabile. In quest’ultimo caso gli importi possono essere indicizzati dal mercato o essere aggiornati ogni tre mesi da Arera; la tipologia di utilizzo. Sempre che non ci siano delle esigenze specifiche per quanto riguarda il gas l’utilizzo può essere misto e comprendere la cottura dei cibi, il riscaldamento e la produzione di acqua calda.

Mercato libero: a cos’altro guardare

Quando si passa al mercato libero la concorrenza tra i vari operatori è serrata. Periodicamente vengono create nuove formule commerciali, che sono sempre più appetibili. Nel momento in cui si fa una scelta, oltre alle voci che abbiamo appena elencato è bene verificare:

eventuali sconti effettuati sulla singola fornitura ;

; come funziona l’ assistenza clienti ;

; la presenza di eventuali bonus economici , nel momento in cui si attiva la domiciliazione bancaria;

, nel momento in cui si attiva la domiciliazione bancaria; la presenza di bonus sconti da spendere sulle piattaforme di e-commerce.

Sono da considerare, inoltre, la presenza di costi secondari per i servizi secondari, che possono rientrare in queste voci: