Mercati: focus sui dazi, mentre guerra in Libia spinge il petrolio

Lo scoppio della guerra in Libia, con Tripoli sotto assedio, spinge in rialzo i prezzi del petrolio. Il conflitto tra le milizie del generale Haftar e le forze sostenute dalla comunità internazionale aumenta il rischio che uno dei principali paesi produttori di greggio non riesca a garantire un livello di offerta decente.

I contratti WTI sul petrolio, che vengono dalla migliore settimana in quasi due mesi, continuano la corsa. Anche l’oro guadagna terreno dopo che la Cina ha accumulato atri metalli, asset rifugio per antonomasia. I mercati asiatici ed europei sono favoriti anche dalle ultime notizie giunte dal fronte della guerra commerciale. Il principale consulente economico di Donald Trump, Larry Kudlow, ha riferito che Washington e Pechino sono sempre più vicini a un accordo.