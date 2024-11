Mercati, dove investire nel 2025 secondo Natixis

In un’analisi prospettica sul 2025, Natixis ha delineato le sue previsioni sui mercati globali, sottolineando le sfide economiche e i fattori geopolitici che guideranno gli investimenti. Secondo la casa d’investimento, l’azionario americano, con un focus particolare sul Nasdaq, rappresenta una delle scelte più promettenti per i prossimi anni. Ne hanno parlato nella conferenza stampa con gli interventi di Mabrouk Chetouane, head of Global Market Strategy, e Alessandro Marolda, investment manager, moderata da Marco Barindelli, head of Italy del Gruppo.

L’equity Usa al comando

In particolare, nonostante l’incertezza legata a inflazione e tassi, il tech a stelle e strisce, caratterizzato da una crescita robusta e innovazioni continue, continua a emergere come una delle aree chiave per generare ritorni in portafoglio. Al contrario, il mercato europeo e altre aree globali potrebbero affrontare performance meno favorevoli a causa di una ripresa economica più lenta e di incognite geopolitiche. Per gli investitori, dunque, puntare su un portafoglio diversificato con una forte esposizione al Nasdaq potrebbe rivelarsi una strategia vincente. Inoltre l’equity dovrebbe essere favorito anche dalle politiche di Trump, come ha ampiamente spiegato nella sua presentazione Chetouane, che dovrebbero però far risalire debito e curva inflattiva.

Non solo le Magnifiche 7

Nasdaq sì, Magnifiche 7 forse. Come ha chiaramente espresso Marolda, infatti, una delle parole chiave per il futuro è: rotazione. Diversificare gli investimenti, scegliendo anche società tecnologiche più piccole e comunque diverse delle solite Magnifiche 7, può rivelarsi l’opzione migliore per ottenere performance interessanti. In Europa, invece, bisognerà adottare un approccio tattico, selezionando le occasioni migliori e scansando i rischi incombenti. Sempre meno interessante invece l’obbligazionario, man mano che i tassi vengono ridotti dalle banche centrali. Queste considerazioni valgono a maggior ragione in Italia dove, invece, gli investitori sembrano preferirlo nettamente all’equity (come mostra chiaramente il grafico di Natixis).

Insomma, per il 2025, negli investimenti bisognerà ancora puntare sul tech americano, che sarà sostenuto da un trend poderoso come quello dell’intelligenza artificiale. Sarà un anno intenso e importante sui mercati finanziari, che potrà regalare soddisfazioni agli investitori più astuti.