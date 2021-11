Mercati che Fare, domenica 21 l’appuntamento dedicato al Monte dei Paschi

Domenica 21 novembre alle ore 14,00 andrà in onda una nuova puntata di Mercati che Fare, il format video di Wall Street Italia condotto da Leopoldo Gasbarro. L’evento verrà trasmesso sul sito, sul canale YouTube e sul canale LinkedIn di Wall Street Italia.

Ospite della puntata sarà Maurizio Montigiani, Quadro Direttivo di Banca MPS e Consigliere Associazione dipendenti & piccoli Azionisti Buongoverno-MPS, in un appuntamento interamente dedicato al Monte dei Paschi, che vive uno dei momenti più importanti e delicati della sua storia pluricentenaria. Sfumata l’operazione legata a UniCredit, sembra che non resti altro da fare che sottoscrivere un aumento di capitale e prendere tempo con le istituzioni europee per la gestione della situazione. Dato che ci sono da sanare anche le posizioni incerte di Banca Popolare di Bari e di altre piccole banche (una ventina) qualcuno ipotizza una gestione più organica con un intervento simile a quello del 2015, con un coinvolgimento del resto del sistema bancario nell’operazione di salvataggio.

Tutti temi caldi che verranno approfonditi, anche in base alle ultimissime novità, nel corso dell’appuntamento di domenica pomeriggio.