Mediobanca Premier cresce nei Private Markets: nuovo fondo Amundi per i clienti HNWI

Mediobanca Premier ha avviato la distribuzione esclusiva del fondo Amundi Eltif Agritaly PIR III Lux, un prodotto che consente di investire nel settore agroalimentare italiano, con un focus su sostenibilità e crescita a lungo termine. Disponibile fino al 13 marzo 2025, il fondo si inserisce nella strategia di espansione di Mediobanca nei Private Markets, in linea con il piano “One Brand One Culture”. L’iniziativa, che sfrutta le nuove opportunità regolamentari sugli ELTIF, punta a offrire ai clienti High Net Worth Individuals un accesso diversificato ad asset alternativi, confermando l’impegno del gruppo nella valorizzazione dell’economia reale.

Lorenzo Bassani, Direttore Generale di Mediobanca Premier , ha commentato: “Le applicazioni regolamentari introdotte in tema di ELTIF offrono nuove e interessanti opportunità di investimento sui mercati privati anche al mondo degli investitori non professionali ampliando, potenzialmente, la base di investitori che possono accedere ad asset alternativi. L’iniziativa si inserisce in questo contesto e conferma il nostro impegno nel cercare di rispondere in maniera efficace alle esigenze di pianificazione dei nostri clienti”.

Proseguendo, Carlo Giausa, Direttore Wealth Management, Advisory & Solutions, ha affermato: “Le esperienze a livello internazionale testimoniano che nel segmento HNWI i mercati privati, sono destinati a crescere, per rafforzare la diversificazione di portafoglio in modo decorrelato. Tale trend di crescita è confermato anche sul mercato italiano, come emerso in una recente indagine della Associazione Italiana Private Banking. Oggi le società non quotate sono spesso ben redditizie e ben capitalizzate, ma le capacità di scelta dei gestori diventano decisive. Per questo ci siamo affidati ad Amundi, che può contare nel settore dell’Agribusiness italiano su un track record di successo nell’identificazione delle migliori opportunità di investimento in favore della crescita e dell’ottimizzazione dei portafogli dei nostri clienti”.