Mario Draghi presenta il Recovery fund in parlamento (VIDEO)

Dopo il via libera ottenuto dal Consiglio dei Ministri, alla fine di una luna trattativa con l’Ue, oggi il premier Mario Draghi inizia l’iter parlamentare per l’approvazione del testo finale del Recovery fund che verrà presentato a fine mese all’Unione europea.

Camera e Senato saranno chiamati ad esprimersi con un voto sul Pnrr che il governo stesso definisce un “intervento epocale”. Poi, forse già verso la fine della settimana, si ipotizza giovedì, il Cdm tornerà a riunirsi per l’approvazione definitiva del Piano, prima di trasmetterlo a Bruxelles entro il 30 aprile.