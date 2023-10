Manovra 2024, ecco come vengono distribuiti i 24 miliardi

Il governo ha approvato la Legge di Bilancio ovvero la Manovra finanziaria 2024 da 24 miliardi di euro. La manovra vale complessivamente “poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extradeficit e per il resto di tagli di spese, ha commentato la premier Giorgia Meloni.

“Abbiamo varato la manovra 2024, il Cdm lo ha fatto a tempo di record: poco più di un’ora a dimostrazione dell’unità di vedute del Cdm della maggioranza che sostiene il governo”. Ha dichiarato Meloni durante la conferenza stampa al termine del Cdm che ha approvato la manovra.

La premier ha inoltre sottolineato che le poche risorse a disposizione del governo sono state concentrate su “chi ha più bisogno“, in questo caso si tratta di interventi sulle pensioni più basse e sui redditi medio bassi.

“Il quadro è chiaramente abbastanza complesso: noi nel 2024 avremo circa 13 miliardi euro di maggiori interessi sul debito, da pagare in forza delle decisioni assunte dalla Bce, e circa 20 di superbonus. L’aumento dei tassi e il Superbonus fanno complessivamente più della manovra di bilancio”, ha evidenziato Meloni.

Vediamo nel dettaglio dove sono stati distribuiti i 24 miliardi di euro, 16 di cui in extradeficit.

Il taglio del cuneo per i redditi bassi

Le priorità che “che avevamo annunciato vengono confermate: difendere potere acquisto alla luce dell’inflazione ovvero più soldi in busta paga per i redditi medio bassi, con il taglio del cuneo di 6 punti percentuali per chi ha un reddito fino 35.000 euro e 7 punti percentuali per i cittadini che percepiscono un reddito fino a 25.000 euro. E’ un aumento in busta paga che mediamente corrisponde circa 100 euro al mese per una platea circa 14 milioni di cittadini“, ha spiegato Giorgia Meloni nel corso della conferenza Stampa. La prevista durata della misura è di un anno.

Di fatto con il taglio del cuneo fiscale ci saranno circa 100 euro in più al mese per circa 14 milioni di italiani, ha sottolineato la premier. La misura avrà un costo di circa 10 miliardi di euro secondo le stime di governo.

Gli interventi sull’Irpef

Tra le novità nel decreto legislativo di riforma dell’Irpef che accompagna la manovra, arriva la nuova Irpef a tre aliquote. Per il 2024 gli scaglioni si riducono da quattro a tre, accorpando i primi due scaglioni con un’unica aliquota al 23%. La riforma dell’Irpef per il 2024, secondo le stime del governo costerà circa 4,1 miliardi. Le nuove aliquote per scaglioni di reddito sono così determinate:

fino a 28.000 euro al 23%

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro al 35%

oltre 50.000 euro al 43%.

Dal documento emerge inoltre un taglio lineare alle detrazioni da 260 euro per chi ha un reddito “complessivo superiore a 50.000 euro”. Il taglio di 260 euro va a compensare il beneficio ottenuto grazie all’accorpamento delle prime due fasce di Irpef con annessa riduzione dal 25 al 23% del prelievo per chi percepisce fra 15 e 28mila euro, che fornisce un beneficio da 260 euro – appunto – per chi sta sopra la soglia dei 28mila euro.

Inoltre si si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. Nel 2024 la detrazione prevista per i redditi da lavoro è innalzata a 1.955 euro, da 1880. Il governo ha indicato anche che le addizionali regionali e comunali devono ricalcare i nuovi scaglioni di reddito previsti a livello nazionale, differendo i termini per l’adozione.

Sgravi per chi assume giovani e donne

Arriva per il 2024 anche una maxi-deduzione per chi assume a tempo indeterminato, con una corsia privilegiata per determinate categorie, tra cui giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile, donne ed ex percettori del reddito di cittadinanza. Lo prevede sempre il dlgs di riforma dell’Irpef. Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo imponibile del personale di nuova assunzione con contratto indeterminato “è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20%”. L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni. Non spetta invece alle società in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Rinnovi dei contratti PA

Il governo spenderà 7 miliardi per i rinnovi dei contratti della Pubblica Amministrazione (Pa), oltre 2 miliardi saranno concentrati nel settore della sanità. “Un’altra misura che cuba una somma significativa riguarda gli aumenti contrattuali del pubblico impiego: complessivamente oltre 7 miliardi euro a disposizione del ministro Zangrillo, particolarmente per gli aumenti contrattuali, di cui oltre 2 miliardi riguardano sanità, cinque sono per i rimanenti settori”, ha dichiarato Meloni nel corso della conferenza stampa. La manovra prevede 3 miliardi in più sul piatto della sanità, ha aggiunto la premier.

Via il vincolo sulle pensioni contributive

“Sempre sulle pensioni interveniamo su alcune situazioni di squilibrio e abbiamo cominciato a dare un segnale sulle pensioni di cui non si è occupato nessuno”, cioè quelle interamente nel sistema contributivo. Quindi il governo ha eliminato il vincolo che impone a chi è nel contributivo di andare in pensione con l’età raggiunta solo se l’importo della sua pensione è inferiore a 1,5 la pensione sociale. “Secondo noi non è una misura corretta e lo abbiamo rimosso”: ha dichiarato la premier Giorgia Meloni. Nel capitolo previdenziale si conferma Ape sociale e opzione donna vengono sostituiti da un fondo unico. “Ape sociale e pensione donna vengono sostituiti da un unico fondo per la flessibilità in uscita” ha commentato Meloni.

Mentre il Ministro dell’Economia e delle Finanza, Giancarlo Giorgetti ha specificato in conferenza stampa che ” l’accesso al pensionamento anticipato sarà molto più restrittivo”, confermando che “non ci sarà più Ape sociale e quota 103 nelle forme previste l’anno scorso”.

La decontribuzione delle madri

Nella Legge di Bilancio il governo prevede un pacchetto di interventi per la famiglia, che secondo le stime avrà un costo di 1 miliardo di euro, parte dalla mancata conferma del taglio dell’Iva sui prodotti della prima infanzia.

La premier ha dichiarato che il governo ha aggiunto tre misure nello specifico: “continuiamo a lavorare sul congedo parentale, aggiungendo un ulteriore mese. Aumentiamo il fondo per gli asili nido: al secondo figlio l’asilo è gratis, sono circa 180 milioni di euro”, previsti, “ma la misura più significativa di un miliardo di euro” stanziato “è la decontribuzione delle madri” con due o più figli: lo Stato pagherà “i contributi previdenziali”, ha evidenziato Giorgia Meloni.