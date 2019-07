MainStreet: investimenti sostenibili, 2018 boom tra asset investiti e nuovi fondi

Il 2018 è stato un anno cruciale: gli asset investiti in modo sostenibile sono saliti a quota 18 mila miliardi a livello globale e il mercato ha visto il lancio di oltre 300 nuovi fondi sostenibili, sulle diverse classi di attivo. Inoltre, ha superato quota 2.100 il numero delle società che hanno firmato i Principles for Responsible Investing (PRI) delle Nazioni Unite.

Sono alcuni dei risultati emersi dalla terza edizione dell’Impact Report di MainStreet Partners, che offre numerosi highlights anche sullo stato di salute dell’industria degli investimenti sostenibili.

In questo contesto, per conto di clienti come società di gestione del risparmio, intermediari, banche private, HNWI, MainStreet Partners ha incrementato sia gli asset investiti in strategie tematiche e ad impatto, che hanno raggiunto la cifra di 260,4 milioni di euro (+15% rispetto al 2017), sia gli asset investiti in strategie ESG generaliste, attestatisi a 193 milioni di euro (+68 milioni). Al contempo, sono più che raddoppiati (+110%) gli asset allocati su temi d’investimento sociale quali l’istruzione, la sanità e le infrastrutture.

MainStreet Partners ha ulteriormente consolidato uno degli universi d’investimento più completi e diversificati nella sfera degli investimenti sostenibili e a impatto sociale e ambientale, sia con riferimento ai titoli diretti (azioni ed obbligazioni) che ai fondi (responsabili, sostenibili, tematici, ad impatto).