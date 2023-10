M&A tutto italiano nel mondo dei go-kart

Parla italiano la più importante aggregazione nel mondo dei go-kart avvenuta nel 2023. OTK Kart Group, società italiana a cui fa capo l’importante marchio Tony Kart, si sposa con Vega, un’azienda specializzata nella produzione di pneumatici da competizione e che attualmente è leader in questo segmento. L’obiettivo dell’operazione è quello di dare vita ad un’aggregazione che possa rafforzare la leadership nel mondo dei go-kart.

BIC Capital e QCapital hanno contribuito alla realizzazione dell’operazione: le due società di private equity, nel corso del 2022, avevano contribuito attivamente a promuovere un club deal sul 70% del capitale di OTK Kart Group.

Un matrimonio tutto italiano

L’operazione di aggregazione di OTK Kart Group e Vega è tutta italiana. A mantenere il controllo del nascente gruppo saranno gli investitori finanziari. La famiglia Robazzi e la famiglia Mantese, invece, deterranno una quota di minoranza del gruppo, ma continueranno a rimanere alla guida, rispettivamente, di OTK Kart Group e di Vega.

Nel corso degli ultimi anni le due società hanno registrato dei risultati economici in continua crescita. Per OTK Kart Group il 2022 si è chiuso con ricavi per 45 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto al 2021 e con un EBITDA di circa 9 milioni di euro. Positivo anche per Vega il 2022, che si è chiuso con ricavi pari a 26 milioni di euro, in crescita del 21% rispetto al 2021. L’EBITDA, invece, è pari a 15 milioni di euro e i ricavi si sono attestati a 70 milioni di euro.

Il gruppo nato dalla fusione delle due società arriverà, a livello aggregato, ad avere un EBITDA di 15 milioni di euro e oltre 70 milioni di euro di ricavi. Il cui 80% viene effettuato oltre confine.

Il mercato dei go-kart

Il mercato dei go-kart da competizione è un mercato sicuramente florido e, soprattutto, in continua crescita. I paesi dove è registrato il maggiore appeal sono: USA, Australia ed il Nord Europa. È sostenuto ed animato principalmente dalla passione di clienti-piloti, che possono essere sia professionali che amatoriali. Potenziali acquirenti che sono estremamente coinvolti in questo sport e che sono disposti ad investire molte risorse e tempo per migliorare i propri go-cart e le performance.

A spingere ulteriormente l’interesse che si sta registrando per il mondo dei go-kart e la Formula 1: la maggior parte dei piloti della principale corsa automobilistica a livello mondiale hanno iniziato la propria carriera proprio nelle corse dei go-kart.

La storia delle due società

Vega è una società italiana leader nella produzione degli pneumatici per kart da competizione. L’80% della produzione è esportata. Fondata nel 1980, Vega già nel 1987 ha conquistato il primo d’una lunga serie di titoli mondiali karting. Nel tempo si è affermata come il maggiore fornitore dei più prestigiosi campionati nazionali ed internazionali del settore. Vega è guidata dai figli del fondatore Paolo e Stefano Mantese.

OTK Kart Group ha sede in provincia di Brescia. L’85% dei ricavi è generato al di fuori dell’Italia. Ha tre filiali – collocate negli Stati Uniti, in Giappone e a Singapore – ed una rete di 130 distributori in oltre 70 paesi. Produce settemila telai e oltre duemila motori a marchio Vortex.

Il gruppo progetta e realizza tutti i componenti del kart nell’impianto produttivo di oltre 17 mila metri quadrati sito in provincia di Brescia. Da sempre una caratteristica che contraddistingue OTK Kart Group sul mercato è il fatto che tutti i processi – dalla progettazione, allo sviluppo fino alla produzione – sono realizzati in house e sono 100% made in Italy.

Nel portafoglio la società ha anche una squadra di corse, il Tony Kart Racing Team che ha vinto più di venti titoli mondiali e partner ufficiale di Ferrari Driver Academy. Nella sua squadra di corse ci sono stati molti piloti diventati famosi: Michael e Mick Schumacher, Sebastian Vettel, Carlos Sainz e Jarno Trulli.