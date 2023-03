Formula 1, quanto guadagnano i piloti?

Oggi inizia il Mondiale di Formula 1 2023. Il mondo della F1 è sempre stato un mondo di lusso e di prestigio, dove i piloti si sfidano ad altissimi livelli per portare a casa la vittoria. Ma quanto guadagnano i campioni del volante? Una ricerca pubblicata su Racingnews365 ci fornisce i dati aggiornati sugli stipendi dei piloti del campionato mondiale 2023 della Formula 1.

Come sappiamo, il pilota più pagato della Formula 1 anche in questa stagione è Max Verstappen, il campione del mondo in carica, che guadagna ben 55 milioni di dollari grazie al rinnovo del suo contratto con la Red Bull. Il pilota olandese ha così superato in questa speciale classifica il grande rivale Lewis Hamilton, il cui stipendio è di “soli” 35 milioni di dollari annui.

La Ferrari, grazie alla riconferma di Charles Leclerc e all’ingresso di Carlos Sainz, risparmia rispetto alla stagione precedente, quando aveva in squadra Sebastian Vettel. Ma quanto guadagnano gli altri piloti della griglia?

La classifica degli stipendi dei piloti di Formula 1 nel 2023 vede al terzo posto Charles Leclerc, pilota della Ferrari, con 24 milioni di dollari, seguito da Lando Norris della McLaren, che guadagna 20 milioni di dollari. Al quinto posto troviamo Carlos Sainz, nuovo acquisto della Ferrari, che percepisce un salario di 12 milioni di dollari.

Segue Sergio Perez della Red Bull, che guadagna 10 milioni di dollari, lo stesso importo percepito da Valtteri Bottas dell’Alfa Romeo. George Russell della Mercedes è al settimo posto con 8 milioni di dollari, seguito da Esteban Ocon dell’Alpine con 6 milioni di dollari.

Il resto della classifica vede Fernando Alonso dell’Aston Martin con 5 mila dollari, seguito da Kevin Magnussen dell’Haas e Pierre Gasly dell’Alpine, entrambi con 5 milioni di dollari. Alexander Albon della Williams guadagna 3 milioni di dollari, mentre Oscar Piastri della McLaren e Lance Stroll dell’Aston Martin percepiscono 2 milioni di dollari.

Chiudono la classifica Nico Hulkenberg dell’Haas, Nick De Vries dell’AlphaTauri, Zhou Guanyu dell’Alfa Romeo e Logan Sargeant della Williams, tutti con un salario di 2 milioni di dollari. Infine, Yuki Tsunoda dell’AlphaTauri è al ventesimo posto con un salario di 1 milione di dollari.

