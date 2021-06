Luis Moreno: il ventriloquo di Rockfeller in manette per riciclaggio

Brutta fine per l’imprenditore e produttore spagnolo José Luis Moreno, arrestato a Madrid nell’ambito di una maxi-operazione della polizia spagnola su una rete internazionale di riciclaggio di denaro.

Noto in Italia negli anni Ottanta per le numerosi apparizioni televisive in veste di ventriloquo insieme all’inseparabile corvo Rockfeller, l’accusa di Moreno, oggi 74enne, sono di truffa, riciclaggio, associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta.

Oltre a Moreno, sarebbero oltre 50 le ordinanze di custodia cautelare disposte dai giudici: tra i destinatari ci sarebbero anche due nipoti.

Pare che Moreno, insieme ai suoi soci, si sarebbe appropriato indebitamente di oltre 50 milioni di euro, grazie ad un’artificiosa connessione tra 700 società mercantili. Si sospetta anche di un coinvolgimento nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga.

Chi è Josè Luis Moreno

Josè Luis Moreno era arrivato in Italia grazie a Raffaella Carrà, che lo aveva notato nella televisione spagnola e aveva deciso di portarlo nella sua trasmissione Pronto, Raffaella?

Negli anni Ottanta partecipò a numerosi programmi televisivi, tra cui il Dopofestival del Festival di Sanremo del 1984, Fantastico 5 sempre nel 1984, ancora il Festival di Sanremo nel 1985. Fu inoltre protagonista a Domenica In su Rai, oltre a Pentatlon, Odiens e Finalmente venerdì su Canale 5.

Vista la sua popolarità in graduale calo in Italia nella seconda metà degli anni Ottanta, Moreno decise di proseguire la sua carriera soprattutto con spettacoli in America Latina per poi di nuovo ritornare in Spagna.

Negli ultimi tempi si era concentrato sulla produzione televisiva, con serie tv e trasmissioni in onda non solo in Spagna ma anche in America Latina.