Inflazione in Italia in frenata. A luglio è al +5,9%

A luglio ha frenato nuovamente l’inflazione nel nostro paese. Secondo i dati comunicati questa mattina dall’Istat, l’inflazione si attesta ad un +5,9% rispetto al 6,4% di giugno. Il dato risulta essere migliore rispetto alla stima preliminare che si era attestata al 6%.

Anche l’inflazione di fondo ha iniziato a rallentare: a luglio si attesta al 5,2%. Per il quinto mese di fila, è in attenuazione la dinamica tendenziale del carrello della spesa, che si è attestata ad un +10,2%.

A luglio rallenta l’inflazione

L’Istat stima che, nel corso del mese di luglio 2023, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registri una variazione sostanzialmente nulla su base mensile. L’inflazione su base annua, invece, registra un aumento del 5,9%, in calo rispetto al +6,4% del mese precedente. Ricordiamo che la stima preliminare vedeva questo valore attestarsi ad un +6,0%.

Quali sono i motivi che hanno portato ad una decelerazione del tasso di inflazione? In prima battuta si deve registrare un rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, che passano da un +4,7% a +2,4%. In flessione ci sono anche:

Beni energetici non regolamentati , che passano da +8,4% a +7,0%;

, che passano da +8,4% a +7,0%; Alimentari lavorati , che passano da +11,5% a +10,5%;

, che passano da +11,5% a +10,5%; Altri beni: da +4,8% a +4,5%.

Da sottolineare, inoltre, che è stato registrato l’ampliamento della flessione su base annua degli Energetici regolamentati, che sono passati da -29,0% a -30,3%.

Gli effetti dei cali che abbiamo appena visto risultano essere compensati in parte dalle tensioni al rialzo per:

Alimentari non lavorati , che passano da +9,4% a +10,4%;

, che passano da +9,4% a +10,4%; Servizi relativi all’abitazione, che passano da +3,5% a +3,6%.

Come cambia l’inflazione di fondo

Anche l’inflazione di fondo rallenta ancora. Al netto degli energetici e degli alimentari, passa da un +5,6% ad un +5,2%. Rallenta anche quella al netto dei soli beni energetici, che scivola dal +5,8% registrato a giugno a 5,5%.

L’Istat, inoltre, mette in evidenza l’attenuazione della crescita su base annua dei prezzi dei beni, che passano da +7,5% a +7,0%. Quella relativa ai servizi, invece, passa da +4,5% a +4,1%, portando il differenziale inflazionistico tra il comparto dei servizi e quello dei beni a -2,9 punti percentuali, da -3,0 di giugno.

Per quanto riguarda i Beni alimentari, per la cura della casa e della persona, l’Istat segnala che rallentano i prezzi in termini tendenziali, passando da +10,5% a +10,2%. Stesso andamento è stato registrato per i prodotti ad alta frequenza d’acquisto, che sono passati da +5,7% a +5,5%.

L’Istat ha spiegato che: