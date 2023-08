Trimestre anti-inflazione, obiettivo: prezzi calmierati. Tuonano i “no”

L’inflazione sta riducendo il potere d’acquisto e, per contrastarla, il governo sta prendendo misure concrete. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha discusso la mattina del 4 agosto la possibilità di istituire un paniere di prodotti di prima necessità con prezzi calmierati dal primo ottobre al 31 dicembre.

Questa iniziativa è stata oggetto di un incontro con le associazioni della distribuzione moderna e del commercio tradizionale, con l’obiettivo di raggiungere un accordo entro il 10 settembre. Lo scopo principale è quello di contrastare l’inflazione che ha influito sull’aumento dei prezzi del “carrello della spesa”, il quale attualmente registra un tasso del +10,4%.

Tuttavia, l’idea del trimestre salva-spesa non ha incontrato il favore né dei commercianti e produttori, né delle associazioni dei consumatori. Il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, Massimiliano Dona, ha espresso il suo scetticismo nei confronti dell’iniziativa, definendola “una sceneggiata di Urso senza effetti reali sulle tasche degli italiani“.

Secondo Dona, questa iniziativa non è altro che:

Non solo. Ha aggiunto:

Si tratta di una letterina a Babbo Natale in cui tutti si impegnano genericamente a diventare più buoni, ma senza dire come, in che modo. Una presa in giro e un insulto per quelle famiglie che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. È incredibile che il ministro prosegua imperterrito nonostante i no ricevuti, invece di rivedere le sue proposte con interventi più strutturali, per esempio abbassando le bollette di luce e gas della famiglie e delle imprese.