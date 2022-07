L’oro è sceso oggi sotto la pressione delle aspettative di rialzo dei tassi e di un dollaro più forte, ma i crescenti timori di recessione hanno mantenuto il metallo prezioso come un rifugio sicuro vicino al livello di supporto chiave di 1.800 dollari l’oncia.

L’oro spot è sceso dell’1.16% a $1.787 l’oncia. La rottura del livello psicologico a $1800 è avvenuta ad apertura della sessione di New York. Il dollaro è salito al suo massimo di due decenni, rendendo l’oro meno attraente per gli acquirenti esteri. “L’oro potrebbe continuare il suo movimento laterale tra $ 1.750 e $ 1.900 per un po'”, ha affermato Carlo Alberto De Casa, analista di mercato esterno per Kinesis Money. Aggiungendo: “La forza del dollaro sta rendendo complicato un ulteriore rimbalzo dei metalli preziosi, ma allo stesso tempo, gli investitori vogliono avere metalli preziosi nel loro portafoglio a causa dell’elevata incertezza”.

Sebbene l’oro sia considerato una copertura contro l’inflazione, i crescenti aumenti dei tassi di interesse hanno accumulato pressioni sull’attività non redditizia.

I verbali dell’ultima riunione politica della Federal Reserve e i numeri sul mercato del lavoro americano saranno analizzati questa settimana per avere un indicazioni sul ritmo dell’inasprimento delle politiche monetarie.

L’oro rappresenta uno strumento importante per bilanciare i portafogli finanziari nell’attuale incertezza economica, ha affermato De Casa.

Nei mercati fisici, le importazioni d’oro dell’India a giugno sono quasi triplicate rispetto ai livelli di un anno fa a causa della correzione dei prezzi. Inoltre, la banca centrale dello Zimbabwe ha affermato che avrebbe iniziato a vendere monete d’oro a causa dell’inflazione incontrollata.

Tra gli altri metalli preziosi, l’argento spot è sceso dello 2,48% a $ 19,48 l’oncia. “I dati tecnici a breve termine per l’oro e l’argento sono completamente ribassisti, il che invita anche gli speculatori tecnicamente basati a giocare sui lati corti dei mercati dei futures”, ha affermato Jim Wyckoff, analista senior di Kitco Metals.

L’uomo d’affari russo Vladimir Potanin, il maggiore azionista del principale produttore di palladio Nornickel, si è detto pronto a discutere una possibile fusione con il produttore di alluminio Rusal, in parte come difesa contro le sanzioni occidentali.

Quali prospettive per l’oro?

I rendimenti dei titoli di stato statunitensi e reali, misurati utilizzando il tasso di inflazione di pareggio a 5 anni, sono recentemente diminuiti. Ciò potrebbe supportare il calo dei prezzi dell’oro per il momento. Un tasso di pareggio più basso presuppone un’inflazione futura più bassa e un inasprimento meno aggressivo, forse anche una politica monetaria più accomodante. Un’inflazione anticipata più bassa scatena ipotesi di tassi di interesse più bassi, che potrebbero offrire supporto per l’oro.

Tasso d'inflazione di pareggio a 5 anni

Analisi tecnica

Poiché siamo a un punto potenzialmente determinante per l’oro, osserviamo il grafico settimanale per valutare i rischi al ribasso coerenti con l’attuale tendenza ribassista.

Il livello psicologico a $1800 non ha retto alle pressioni ribassiste di questo pomeriggio; la rottura di tale livello pone $1.775 e $1.760 come livelli di supporto successivi.

La quota di $ 775 è un livello che ha visto un supporto significativo nel 2021, fungendo da punto di rotazione. La più ampia zona di supporto che ha sostenuto i prezzi dell’oro per la maggior parte del 2021 è il rettangolo rosso, che ha come punto medio il livello a $1760.