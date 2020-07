Lombard Odier, 10 spunti operativi per i mercati nel dopo-Covid

Sarà una “V”, una “U” o una “L”? Da mesi la forma che assumerà la ripresa economica, archiviata la fase più dura della pandemia, si sta conquistando i dibattiti degli economisti. La questione, al di là delle rappresentazioni grafologiche ha una sua valenza concreta: un’economia che fatica ad assestare il rimbalzo suggerirebbe atteggiamenti più prudenti e concentrati su determinati settori ritenuti più difensivi.

Stéphane Monier, cio di Private Banking Lombard Odier, ha descritto diffusamente la sua “diagnosi” sullo stato attuale dell’economia e, soprattutto, sulle prospettive dei prossimi sei mesi.

Monier ha affermato che la ripresa prenderà una forma ancora diversa: quella di una radice quadrata. In sostanza, dopo un primo rimbalzo, l’economia globale si troverebbe impantanata in un contesto “di crescita lenta e bassa inflazione, con un debito elevato e tassi d’interesse da bassi a negativi”.

Tale previsione è formulata sulla base dell’ipotesi che non ci sarà una seconda ondata di contagi “ampia”, che non prevarranno politiche protezionistiche e che non il sostegno politico all’economia non avrà “una fine prematura”. Da queste coordinate di base Monier ha potuto declinare 10 temi d’investimento da tenere in considerazione per la seconda metà del 2020.

I “10 temi d’investimento” secondo Lombard Odier