Liquidità imprese: la bozza del Decreto e la richiesta di garanzia statale al 100%

E’ attesa per le prossime ore la riunione del Consiglio dei ministri che sarà chiamata ad approvare il nuovo decreto che conterrà, fra le altre cose, l’incremento dei fondi per le garanzie sui prestiti erogati alle piccole e medie aziende. Ecco quali sono le ultime anticipazioni trapelate su quello che sarà il contenuto del nuovo decreto, informazioni, pertanto, ancora suscettibili di modifiche.

Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, i tecnici del Mef continuerebbero a spingere affinché lo Stato dia garanzie ai prestiti erogati alle grandi aziende attraverso Sace, scorporando quest’ultima dalla Cassa depositi e prestiti e facendola acquisire direttamente dal Mef.

Nel decreto atteso per oggi saranno incluse altre novità importanti, come l’allargamento del golden power che permetterebbe al governo di porre il veto sul un più ampio spettro di operazioni di acquisizioni straniere (ne avevamo parlato qui). E ancora, ci si aspetta una ulteriore sospensione delle scadenze fiscali e novità sul fronte scolastico:

“Studenti tutti ammessi agli esami, non promossi”, aveva anticipato ieri il ministro dell’Istruzione Azzolina, ospite a Che tempo che fa, “se non si torna a scuola, maturità con unica prova orale… finché non ci sarà sicurezza gli studenti non torneranno in aula”.