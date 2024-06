Nuove idee e stimoli per far crescere il business saranno al centro della prossima edizione di Salone Franchising Milano, l’evento dedicato al franchising e al retail organizzato da Fiera Milano, in programma dal 26 al 28 settembre 2024 presso l’Allianz MiCo.

Quest’anno, l’evento promette di superare il successo della scorsa edizione, con un layout rinnovato e contenuti aggiornati per offrire nuove opportunità a franchisor e franchisee.

Secondo Assofranchising, il settore continua a crescere rapidamente. Gli investimenti per attrarre nuovi franchisee, soprattutto da parte dei grandi brand, e la creazione di nuove insegne hanno portato il settore a rappresentare oggi il 1,8% del PIL. Nel 2023, il giro d’affari ha sfiorato i 34 miliardi di Euro, con una crescita del 9,9% rispetto all’anno precedente. In Italia, ci sono 929 insegne attive con 65.806 punti vendita, un incremento di 4.664 rispetto all’anno precedente. Anche l’occupazione è aumentata del 13,8%, con 34.919 nuovi addetti, portando il totale a 287.767 unità.

Oltre 100 insegne attendono i nuovi franchisee

Varietà e qualità dell’offerta contraddistinguono l’evento. Oltre 100 insegne hanno già confermato la loro partecipazione, tra cui Eurospin, Coop Lombardia e Crai Secom nel settore GDO. Anche Mc Donald’s, Doppio Malto, La Yogurteria, 12Oz e Kebhouze saranno presenti nel settore food & beverage, insieme a brand come L’Erbolario e F**K nel settore bellezza, e Coin, Kids & Us e Kipoint nel commercio specializzato. Anytime Fitness rappresenterà il settore del fitness, uno dei mercati in più rapida crescita.

Accanto a questi grandi brand, nuove partecipazioni includono Alice Pizza, Spritzzeria e Tutto Capsule nel food, e Naturhouse e Caddy’s nel settore beauty.

Novità e aree dedicate

Il layout sarà suddiviso in aree merceologiche per facilitare ai visitatori l’individuazione dei settori di interesse, con novità interessanti. Più spazio sarà dedicato agli incontri di business grazie alla nuova Lounge per confronti one-to-one. Due aree media, il Media Village e il Social Hub, permetteranno la condivisione di contenuti e il networking.

L’Area Consulenza sarà dedicata ai franchisor e ai franchisee, offrendo incontri con società di consulenza per migliorare il proprio business. Inoltre, una nuova App permetterà agli espositori di presentare le proprie attività e fissare appuntamenti con potenziali clienti.

Supporto delle associazioni e realtà di settore

Il Salone Franchising Milano riceverà il supporto delle principali associazioni di categoria come Assofranchising, Confimprese e Federfranchising, oltre a CNCC e UBRI. La collaborazione con Franchise Expo Paris amplia la rete di contatti a livello europeo.

Workshop e incontri: la formazione per crescere

L’evento offrirà un palinsesto di incontri formativi su temi cruciali come strumenti finanziari, crowdfunding, risorse governative per l’imprenditoria, strategie di acquisizione, internazionalizzazione, real estate e gestione delle performance. Verranno trattati anche temi di digitalizzazione, e-commerce, approccio omnicanale, automazione e intelligenza artificiale.

Salone Franchising Milano 2024 ospiterà esperti franchisor, franchisee, retailer e rappresentanti delle principali Associazioni del Franchising e Retail.

L’evento si terrà dal 26 al 28 settembre 2024 presso l’Allianz MiCo. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito Salone Franchising Milano