Stati Generali dell’Export: a Milano l’11 e il 12 ottobre

Alla Camera dei Deputati è stato presentato ieri il programma delle 6° edizione degli Stati Generali dell’Export che si terranno al Palazzo Reale di Milano l’11 e il 12 ottobre, un progetto nato dalla intuizione di Lorenzo Zurino. Appena 39enne, il manager dà vita al Forum nel 2018, e nell’arco di sei anni, il progetto IEF, (Italian Export forum), diventa il primo think tank italiano interamente dedicato al commercio estero.

“Sono davvero felice della scelta di Milano, ed emozionato di entrare nella incantevole cornice di Palazzo Reale in Duomo, con il Forum Italiano dell’Export. Dal 2018 siamo cresciuti ed abbiamo voluto ampliare la rete e la nostra mission. Ringrazio la città di Milano, l’assessore Conte e l’assessore Cappello per la dedizione e il tempo che ci hanno dedicato, quindi la loro disponibilità e ascolto. Ringrazio in anticipo ogni relatore, che nei due giorni si alterneranno sul palco della sala delle otto Colonne, per condividere competenze, best practices, esperienze e storia. Ricordo che tutti i contenuti offerti dal Forum dell’Export sono costruiti ed offerti a titolo gratuito, e ad oggi quasi 500 iscritti alla kermesse ne potranno beneficiare, e questo lo si deve ai nostri sponsor come il Gruppo Decò quest’anno o Allianz Bank, e soprattutto il Board del Forum ed il referente in Lombardia Giorgio Rusconi che tanto si è speso per la buona riuscita dell’evento” ha sottolineato Lorenzo Zurino.