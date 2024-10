Forum Retail: innovazioni e opportunità nel settore

Mancano pochi giorni alla 24ª edizione di Forum Retail, il più grande Networking & Experience Hub per la community del retail, organizzato da IKN Italy, che si terrà il 30 ottobre 2024 presso l’Allianz MiCo di Milano e di cui Wall Street Italia è media partner. Quest’anno l’evento esplorerà temi cruciali come la Circular Economy, l’intelligenza artificiale (AI), il Retail Media, e la Gender Equality. Uno dei punti centrali del programma sarà l’approfondimento delle nuove tecnologie per l’Unified Commerce, che puntano a garantire ai clienti una brand experience unificata, indipendentemente dal canale scelto per l’acquisto.

Tra i focus principali dell’evento, verranno affrontate le soluzioni di pagamento e il ruolo sempre più centrale del Banking-as-a-Service (BaaS) per i retailer. Questa innovativa tecnologia consente ai commercianti di potenziare i loro servizi finanziari e di migliorare la customer experience, rendendo i pagamenti e l’offerta di servizi più semplici e integrati.

TPPay e il Banking-as-a-Service

Uno dei momenti salienti di Forum Retail sarà il workshop intitolato “Banking-as-a-Service: un’opportunità chiave per i Retailer“, in programma alle 13:20 nella Sala Blu 1. Protagonisti del dibattito saranno Alfonso Catone, Chief Commercial Officer di TPPay, e Pietro Angelini, Senior Partner di Join Business Management Consulting. Durante questo incontro si discuterà di come il BaaS stia rivoluzionando l’integrazione dei servizi finanziari nei sistemi dei retailer, consentendo loro di migliorare l’efficienza e accelerare il time-to-market senza dover affrontare le complessità della creazione di una banca tradizionale.

Il Banking-as-a-Service rappresenta un modello innovativo che permette a banche e istituti finanziari di aprire le loro infrastrutture tecnologiche a terzi, come retailer e fintech, attraverso l’utilizzo di API sicure. Grazie a questa tecnologia, i retailer possono integrare nei loro sistemi funzionalità avanzate come la gestione dei conti correnti, l’elaborazione di pagamenti e l’emissione di carte di credito o debito in white label, offrendo un’esperienza di pagamento fluida e personalizzata.

Le opportunità per i retailer grazie a TPPay

Secondo Alfonso Catone, Chief Commercial Officer di TPPay, “il Banking-as-a-Service offre ai retailer un’opportunità senza precedenti per ampliare i propri servizi finanziari e migliorare l’esperienza utente”. Attraverso il BaaS, i retailer possono ottenere un rapido accesso al mercato e ridurre significativamente i costi grazie all’uso di infrastrutture preesistenti, evitando così investimenti tecnologici onerosi. Inoltre, le API consentono una personalizzazione elevata dei servizi, adattabili alle esigenze specifiche del cliente finale.

Un altro vantaggio strategico di collaborare con istituti come TPPay riguarda il rispetto delle normative: grazie alla loro esperienza, i retailer possono garantire una piena conformità alle regolamentazioni locali e internazionali. Le soluzioni offerte da TPPay includono la possibilità per i retailer di emettere carte di pagamento, gestire transazioni sicure e aprire conti di pagamento elettronici, il tutto senza la necessità di una licenza bancaria.

Per maggiori informazioni, visita il sito e iscriviti: https://ikn.it/forum-retail/