Wall Street Italia in tour: dal 17 ottobre parte il Roadshow

L’obiettivo

Il messaggio principale di questo roadshow è la presenza. In un periodo di cambiamento e difficoltà per la consulenza finanziaria, Wall Street Italia si propone come veicolo catalizzatore, portando valore e supporto ai protagonisti del settore su tutto il territorio italiano. Le aziende di gestione del risparmio avranno l’opportunità di rimodulare la loro visione sui mercati finanziari, mentre i professionisti della intermediazione finanziaria, assicurativa e bancaria potranno presentare nuove strategie e obiettivi per rafforzare la loro presenza locale.

I temi

Il futuro della consulenza finanziaria è al centro del dibattito del roadshow. In un mondo in rapido cambiamento, le competenze dei consulenti stanno evolvendo. Nuovi modelli organizzativi, l’avvento di nuove tecnologie e l’interesse crescente verso l’intelligenza artificiale stanno trasformando il settore.

Ma quali saranno gli sviluppi futuri? Quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla consulenza finanziaria? Sono questi gli interrogativi che guideranno il confronto tra i principali attori del settore durante il roadshow, esplorando anche la consulenza come missione sociale, indispensabile per garantire il nostro futuro in un contesto di rapidi cambiamenti demografici ed economici.