Fondo For.Te, un prezioso alleato per la formazione aziendale

Uno degli elementi fondamentali per il successo di un’azienda è rappresentato dalla formazione continua dei propri lavoratori, dipendenti e collaboratori. Oggi, lo vediamo ogni giorno sotto i nostri occhi, il contesto economico e tecnologico è in continua evoluzione, i cambiamenti sono molto rapidi e le sfide che dobbiamo affrontare non fanno che mutare. È un dato di fatto in un contesto così mutevole le competenze che fino a ieri erano rilevanti possono diventare obsolete molto rapidamente ed è qui che la formazione continua entra in gioco, ed è più necessaria che mai, per migliorare le competenze e tenere alta la competitività d’impresa.

Investire nella formazione significa migliorare le competenze dei propri dipendenti, assicurarsi che siano sempre aggiornati con le ultime tendenze, le ultime innovazioni tecnologiche e le pratiche dei diversi settori di appartenenza. Questo porta non soltanto a migliorare la qualità del lavoro svolto, ma anche a incrementare l’efficienza operativa degli stessi e dell’azienda.

Oggi le aziende che decidono di puntare sulla formazione continua dei loro dipendenti possono contare sui Fondi interprofessionali come Fondo For.Te., uno dei principali fondi interprofessionali in Italia dedicato alla formazione continua dei dipendenti, focalizzato sui settori del terziario: commercio, turismo, servizi, logistica, spedizioni e trasporti. For.Te., un attore chiave nel miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori, è riuscito negli anni a distinguersi per la sua capacità di rispondere in maniera flessibile e tempestiva ai bisogni formativi delle imprese, sostenendo lo sviluppo delle competenze del personale e, di conseguenza, la capacità delle aziende.

Le imprese che scelgono di affidarsi a For.Te. possono contare su una vasta e diversificata gamma di opportunità per finanziare specifici piani formativi, calibrati sulle esigenze del mercato e del contesto lavorativo. Attraverso avvisi pubblici, le aziende possono presentare progetti di formazione personalizzati volti a migliorare le competenze tecniche, gestionali e trasversali dei dipendenti. Questo approccio flessibile consente alle imprese di adattare la formazione agli obiettivi strategici e operativi, garantendo un impatto diretto e misurabile sulle performance aziendali.

Uno dei punti di forza del Fondo, infatti, risiede nella sua capacità di supportare i settori strategici dell’economia del nostro Paese, particolarmente soggetti a cambiamenti rapidi e a esigenze di aggiornamento continuo. Viviamo in un mondo sempre più digitalizzato e la formazione sulle competenze tecnologiche e digitali, come l’e-commerce o la gestione dei dati, è diventata essenziale per restare competitivi, come abbiamo visto durante il periodo della pandemia. Fondo For.Te. risponde a queste sfide finanziando programmi formativi in grado di favorire l’innovazione e l’adattamento ai nuovi contesti di mercato.

Il Fondo si distingue inoltre per un’offerta formativa ampia e flessibile, pensata per tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensioni. Non si limita infatti a grandi o medie aziende, ma si rivolge anche alle piccole e micro imprese, che rappresentano una parte significativa del tessuto economico italiano. Spesso queste realtà non dispongono delle risorse necessarie per gestire autonomamente piani formativi strutturati, ed è qui che For.Te. interviene, fornendo strumenti operativi che permettono loro di accedere a percorsi di formazione di alta qualità, contribuendo così le competenze dei loro dipendenti.

Grazie alla sua capacità di sostenere la formazione continua in maniera adattabile, accessibile e orientata ai risultati, Fondo For.Te. promuove da sempre la cultura della formazione, rivelandosi un partner strategico per le aziende italiane che vogliono rafforzare la loro competitività e la loro capacità di innovazione nei propri settori chiave di appartenenza.

Cos’è Fondo For.Te.

For.Te. (Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua del terziario) è una associazione avente personalità giuridica, costituita e riconosciuta con Decreto del Ministero del Lavoro del 31 ottobre 2002, secondo quanto previsto dall’articolo 118 della legge n° 388 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni. Sono soci fondatori Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL.

Nel 2015 il Consiglio di Stato, in apposita sentenza, ha qualificato i Fondi, Organismi di diritto pubblico, in ordine alla tipologia di risorse gestite. La missione di For.Te., individuata dalla legge e dallo Statuto, è quella di promuovere e finanziare, secondo le modalità fissate dall’articolo 118 della citata legge 388 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, la formazione professionale dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo.

Con oltre 135mila aziende aderenti e 1,6 milioni di lavoratori, For.Te. si colloca ai primi posti nel panorama nazionale dei fondi interprofessionali per la formazione continua ed è oggi il Fondo di riferimento delle aziende che operano nel settore terziario, anche se viene scelto da molte aziende che operano in settori diversi, dall’industria all’agricoltura, all’artigianato.

Le Opportunità di For.Te.

L’adesione a For.Te. costituisce una preziosa opportunità per le aziende di finanziare la formazione dei propri dipendenti, senza aggravio di costi. Possono aderire tutte le aziende con almeno un dipendente, che sono tenute a versare all’INPS la quota dello 0,30% per i propri collaboratori. For.Te. promuove e finanzia Piani e Progetti formativi attraverso linee di finanziamento dedicate ai diversi contesti aziendali delle imprese aderenti, quali i Conti Individuali Aziendali e di Gruppo (CIA/CdG), la programmazione degli Avvisi generalisti e speciali e il catalogo nazionale dei Voucher.

L’attivazione del Conto individuale Aziendale (CIA) è dedicato alle imprese di medie, grandi e grandissime dimensioni e alle Imprese Uniche, ed è automatica per le aziende iscritte al Fondo con almeno 250 dipendenti. Le aziende aderenti con un organico tra i 150 e 249 dipendenti possono altresì richiedere l’attivazione del Conto Individuale Aziendale (CIA) entro il 31 gennaio di ogni anno. I conti possono essere attivati anche da Gruppi di Impresa (CdG) e da Consorzi. Dal 2022 Fondo For.Te. consente alle aziende aderenti di accumulare fino al 90% dell’importo trasferito dall’INPS a For.Te. in relazione ai versamenti effettuati dall’azienda stessa. Le risorse accumulate nei conti sono destinate alla formazione dei dipendenti e utilizzabili per piani formativi individuali aziendali e nel caso di conti di gruppo o di raggruppamento per piani di formazione interaziendali.

Le aziende che non sono titolari di Conti, possono partecipare agli Avvisi emanati dal Fondo, sulla base di requisiti fissati dal Regolamento di For.Te. L’offerta si compone attualmente di Avvisi generalisti e di settore, con scadenze stabilite, per la realizzazione di piani aziendali, settoriali e territoriali, dedicati in particolare ai diversi comparti del Terziario di For.Te., ai quali si aggiungono gli Avvisi previsti per Altri Settori Economici (ASE) (industria, artigianato, pesca…). Inoltre, per i piani territoriali, settoriali e nazionali, il Fondo offre un ulteriore vantaggio alle aziende che non hanno avuto la possibilità di presentare singolarmente proposte di formazione entro la scadenza, di inserirsi all’interno dei Piani finanziati, anche durante la fase di realizzazione, laddove ne condivida gli obiettivi e i fabbisogni formativi.

Agli Avvisi Generalisti, quelli che il Fondo definisce “abiti su misura” si affiancano gli Avvisi speciali,

strumenti che consentono alle imprese aderenti di usufruire di finanziamenti per piani formativi specifici. Rientrano negli Avvisi speciali, l’Avviso dedicato al Settore socio sanitario e l’Avviso finalizzato a sostenere le misure previste dal Fondo Nuove Competenze. Infine l’Avviso dedicato alle Politiche Attive, per l’inserimento di disoccupati e inoccupati nel mondo del lavoro, costituisce uno strumento prezioso per la formazione dei lavoratori neoassunti e per i lavoratori stagionali.

Sempre nell’ottica di promuovere lo sviluppo delle competenze e la crescita professionale, offrendo a tutti i lavoratori l’opportunità di accedere a percorsi formativi, nello specifico per le micro e piccole imprese, il Fondo propone un Catalogo Nazionale dei Voucher Formativi, composto da 466 iniziative di formazione continua progettate da oltre 106 Enti formativi. Uno strumento versatile

pensato per velocizzare l’erogazione della formazione e lo snellimento delle procedure, molto apprezzato per la facilità di accesso e fruizione, consultabile direttamente online sul sito del Fondo.

Trovi tutti gli Avvisi e le iniziative promosse dal Fondo For.Te. visitando il sito web ufficiale.