Retail Leader Summit, tutti i temi dell’evento

Nei giorni scorsi si è tenuto il Retail Leader Summit, evento che ha coinvolto 115 top manager del settore per intercettare le tendenze in atto e le novità attraverso discussioni approfondite, case study e networking organizzato da iKN Italy.

Come utilizzare l’intelligenza artificiale

In occasione dello spazio dedicato alle tematiche di AI integration e innovazione sono state esplorate le implicazioni dell’intelligenza artificiale con una valutazione dei rischi e delle opportunità legati ai processi interni ed esterni dell’azienda. Inoltre, i relatori hanno condiviso delle strategie per costruire una brand identity, con attenzione alle dinamiche di economia circolare e alle scelte etiche.

Al termine di questo panel è stato consegnato il premio Best Retail Top Leader 2024 ad Alberto Maglione, vice presidente e consigliere di amministrazione Talea Group per il suo approccio sinergico e innovativo al retail media e all’utilizzo di dati, IA e ML. Il manager ha, infatti, attuato un’importante rivoluzione nel mercato per comprendere e anticipare le esigenze dei consumatori.

L’analisi dei dati

Nel corso dell’evento si è parlato anche di Data Democratization per consentire a tutti i dipartimenti di una azienda una lettura autonoma del dato al fine di garantire un’azione sinergica e trasversale efficace. I relatori in sala hanno analizzato come, grazie all’IA e al Machine Learning, si possano sviluppare strategie data driven per strutturare un piano fedeltà competitivo a livello di mercato. La relatrice Alessandra Decaneto, (nella foto) head of data science & data analyst Pinko si è distinta per la trasformazione digitale incentrata sull’utilizzo dei dati, sull’implementazione di soluzioni di ML e anche di Generative AI incrementando i risultati di vendita e ha ricevuto il premio Best Retail Data Top Leader 2024.

Lo sviluppo delle community di clienti

Il confronto tra i top manager, legato al tema Community e Seamless Experience, si è concentrato sulle logiche di loyalty attuate attraverso la creazione di community e le dinamiche di gamification per creare valore attorno all’azienda. Inoltre, i partecipanti hanno affrontato il tema emergente in tutto il settore: il retail media si conferma il fulcro dell’ecosistema retail futuro.

Il momento di premiazione ha insignito Pietro Colella, communication & digital manager di Bialetti del premio Best Retail Marketing Top Leader 2024 per aver ideato e guidato una campagna marketing integrata, ingaggiando i consumatori in un’esperienza totalizzante dedicata al mondo del caffè consolidando il legame della community.

Costi di spedizione sotto la lente

All’interno del panel del Retail Leader Summit dedicato ai temi di sostenibilità e machine learning si è analizzata la correlazione tra velocità, affidabilità e costi per le attività di spedizione da parte sia degli operatori della filiera sia del consumatore. Inoltre, vincere le sfide del riutilizzo e del riciclo, attraverso la cooperazione di tutto il comparto, comporterà un’evoluzione delle aziende verso una logistica integrata e multicanale e responsabilizzerà anche il consumatore.

Al termine dei lavori, il premio Best Supply Chain Top Leader 2024, è stato assegnato a Letizia Martini, head of supply chain & delivery di Leroy Merlin. Rivoluzionando e ottimizzando la catena logistica grazie alle nuove tecnologie, la manager, ha migliorato l’offerta di servizi per i clienti. Inoltre, in un’ottica di tutela ambientale, ha promosso una considerevole diminuzione delle emissioni di CO2.

La giornata di eventi del Retail Leader Summit si colloca nel progetto di appuntamenti curati da iKN, al centro del quale si ricorda il Forum Retail, in programma il prossimo 30 ottobre alla sua 24esima edizione.

Tra gli sponsor dell’edizione 2024 American Express, Scalapay, Yext, Next14, Retailor Media, Samsung, Media Engine e Amazon Shipping.