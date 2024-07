La quarta edizione del Premio Stromboli si è conclusa con un successo straordinario, celebrando la fusione di arte, tecnologie digitali e sostenibilità in un evento che ha trasformato l’isola di Stromboli in un vivace centro culturale. La cerimonia di premiazione, tenutasi il 13 luglio, ha visto l’assegnazione dei premi nelle categorie Arte, Tecnologie Digitali e Atenei ai vincitori Petrit Halilaj, DRESSX e il progetto STROMBIA del Politecnico di Milano.

I Vincitori

Categoria Arte: Petrit Halilaj

Petrit Halilaj, riconosciuto per la sua capacità di intrecciare storie personali e collettive attraverso installazioni spaziali e interventi mimetici, ha ricevuto il premio per la categoria Arte. Le sue opere, profondamente radicate nella storia del Kosovo, hanno trovato eco internazionale, esposte in musei di prestigio come il Museo Tamayo di Città del Messico e la National Gallery Victoria di Melbourne. “Questo riconoscimento è molto significativo per me”, ha dichiarato Halilaj in collegamento video durante la cerimonia, dedicando il premio al suo defunto mentore Alberto Garutti e alla Fondazione Hajde! di Runik.

Categoria Tecnologie Digitali: DRESSX di Daria Shapovalova e Natalia Modenova

Il premio per la categoria Tecnologie Digitali è andato a DRESSX, per il loro contributo innovativo nella virtualizzazione della moda. Daria Shapovalova e Natalia Modenova hanno rivoluzionato il settore, creando skin digitali per piattaforme come Meta e Bitmoji. “Siamo felici di premiare una realtà che ha dato una forte spinta alla moda virtuale”, ha commentato Stefano Rosso, CEO di Marni e BVX.

Categoria Atenei: Progetto STROMBIA del Politecnico di Milano

Il progetto STROMBIA, sviluppato dagli studenti del corso di laurea magistrale in Mobility Engineering del Politecnico di Milano, si è aggiudicato il premio per la categoria Atenei. Questa iniziativa propone soluzioni sostenibili per la mobilità, gestione dei rifiuti e produzione di energia elettrica a Stromboli. “Stromboli è un’isola estrema, dove le sfide della sostenibilità sono amplificate”, hanno dichiarato gli studenti vincitori.

Eventi e Mostre

Parallelamente alle premiazioni, l’isola ha ospitato la mostra “Eroico (Il) Paesaggio“, curata da Lucrezia Longobardi presso la Chiesa di San Bartolomeo. La mostra, aperta fino al 10 agosto, esplora la relazione tra natura e arte attraverso le opere di artisti come Yuri Ancarani e Benni Bosetto. “Le opere selezionate celebrano la maestosità della natura e ci ricordano la nostra responsabilità nel preservarla”, ha sottolineato Longobardi.

Esperienze e Attività

Il programma del Fuori Premio ha arricchito l’evento con concerti, degustazioni e esperienze multimediali. Tra i momenti più suggestivi, un concerto a lume di candela con il pianista Alfonso di Rosa e la violinista Sonia Petruzza nel giardino dello scultore Salvatore Russo. Inoltre, lo chef Crescenzo Morlando ha deliziato gli ospiti con piatti creativi, mentre esperienze immersive con visori 3D hanno ampliato i confini della percezione.

Prospettive Future

Cristina Maymone, una delle organizzatrici, ha dichiarato: “Il Premio Stromboli si conferma come punto di riferimento per la promozione della natura e della sostenibilità.” Manuela Morandi ha aggiunto che l’obiettivo futuro è creare un dialogo più profondo tra l’isola, gli artisti e la loro ricerca. Elisa Russo ha concluso esprimendo soddisfazione per il successo dell’edizione e il forte legame tra uomo e natura, evidenziando l’importanza del turismo sostenibile.

Ringraziamenti

L’organizzazione del Premio Stromboli ringrazia tutti gli sponsor, partner tecnici e media partner che hanno contribuito al successo di questa edizione, tra cui ARS Assemblea Regionale Siciliana, Comune di Lipari, Politecnico di Milano, Regione Sicilia, Enel e molti altri.

Con il Premio Stromboli 2024, l’isola si afferma come centro culturale internazionale, promuovendo bellezza, innovazione e sostenibilità.

Per maggiori informazioni visita il sito: https://www.premiostromboli.it/