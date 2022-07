Poiché l’’inflazione continua ad aumentare, anche la probabilità di una recessione in Usa diventa sempre più concreta secondo diverse recenti previsioni economiche. Ciò significa che presto all’orizzonte potrebbero esserci più licenziamenti, meno posti di lavoro e tassi di interesse più elevati. La probabilità mediana di una recessione in Usa nei prossimi 12 mesi è del 47,5%, in aumento rispetto al 30% di giugno, secondo un’indagine condotta da Bloomberg tra gli economisti della scorsa settimana.

Le recessioni sono ufficialmente dichiarate dal National Bureau of Economic Research, che le definisce come “un calo significativo dell’attività economica diffuso in tutta l’economia e che dura più di pochi mesi”.

Perchè una recessione potrebbe essere imminente in Usa

Uno dei motivi principali per cui una recessione sembra imminente è l’inflazione, che mostra pochi segnali di rallentamento. L’indice dei prezzi al consumo (CPI) della scorsa settimana ha rivelato che l’inflazione su base annua ha raggiunto il 9,1%, il tasso più alto dal 1981.

Le banche, tra cui Citigroup, Deloitte e PNC Financial Services, in precedenza avevano previsto un rallentamento nel 2023, ma recenti previsioni affermano che una recessione potrebbe verificarsi nel 2022 o prima del 2023 rispetto a quanto previsto in precedenza.

La scorsa settimana, Bank of America ha seguito una precedente previsione della banca d’investimento giapponese Nomura, prevedendo una “lieve recessione” nei restanti mesi del 2022. Le prospettive sono una revisione delle previsioni precedenti che prevedevano solo un rallentamento della crescita economica.

Anche Wells Fargo ha cambiato le sue prospettive da un soft landing economico a una “lieve recessione” nel primo trimestre del 2023.

Jay Bryson, capo economista di Wells Fargo, definisce i numeri del CPI di giugno “brutti”, aggiungendo che l’inflazione “sta diventando più radicata e più diffusa” e che “sta erodendo il reddito disponibile reale dei consumatori”, ha affermato.

In effetti, la diminuzione della spesa per consumi è un altro segno di una recessione incombente. Le previsioni di Wells Fargo prevedono che entro settembre ci saranno “diminuzioni nette” nella spesa dei consumatori poiché sempre più persone attingeranno ai propri risparmi per coprire i crescenti costi di beni e servizi. “I consumatori hanno tenuto abbastanza bene in termini di spesa”, afferma Bryson. “Ma hanno abbassato i loro tassi di risparmio e hanno aumentato il debito della carta di credito. Queste cose non sono sostenibili a lungo termine”.

Con l’inflazione persistente arrivano gli aumenti dei tassi di interesse, come quelli che la Federal Reserve varerà quasi certamente nella sua riunione di fine del mese. L’unica domanda è se si tratterà di un aumento dello 0,75% dei tassi di interesse, che la maggior parte delle previsioni prevede o di un aumento dei tassi di interesse dell′1%, che il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic afferma sia “sul tavolo”.

Gli aumenti dei tassi possono ridurre l’inflazione rendendo più costoso per le imprese e i consumatori prendere in prestito denaro. Ma questo scoraggia anche la domanda di beni e servizi, che possono arrestare la crescita economica.

Per i consumatori, tassi di interesse più elevati significano costi aggiuntivi sul debito a tasso variabile come prestiti e carte di credito, costi di finanziamento dell’auto più elevati e costi dei mutui potenzialmente più elevati. Un aumento dell′1% renderebbe questi aumenti ancora più evidenti di un aumento minore.

“Dobbiamo controllare l’inflazione”, afferma l’economista Aleksandar Tomic. Ciò è particolarmente necessario poiché la crescita degli stipendi è attualmente inferiore al tasso di inflazione.