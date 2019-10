Linate riapre dopo il restyling: 10mila miglia di bonus da Alitalia

Dopo tre mesi di lavori riapre lo scalo milanese di Linate. In piena stagione estiva l’aeroporto aveva chiuso per consentire i lavori di rifacimento della pista di atterraggio e decollo, oltre ad un restyling di aree interne da parte del gestore aeroportuale Sea.

Lo scalo milanese è stato inaccessibile dal 27 luglio e tale rimarrà fino al 27 ottobre 2019. I primi aerei di Alitalia atterreranno sulla pista rifatta dalle 18 del 26 ottobre, e alle 6 del mattino del 27 ottobre ci sarà il primo decollo. Quindi nella notte a cavallo tra il 26 e il 27 del mese è già stata predisposta l’operazione di rientro dei mezzi da Malpensa a Linate, per permettere al secondo scalo milanese di riprendere il pieno servizio.Tutti gli articoli

I lavori per lo scalo milanese hanno riguardato un restyling completo dell’aeroporto che durerà fino al 2021, quando verranno inaugurate le nuove aree dedicate allo shopping e alla ristorazione.

I lavori in verità proseguiranno all’interno dello scalo con la previsione di molti nuovi negozi di lusso e ristoranti, ma anche di una zona business e un’area relax, parallelamente a quelli per il capolinea della futura metropolitana, la M4, che collegherà il capolinea dell’aeroporto alla città di Milano, attraversandola da est a ovest.

È stato rinnovato anche l’impianto che riceve le valigie (Bhs) e le prepara per l’imbarco nelle stive degli aerei, aumentando il livello di security dell’aeroporto grazie a nuovi sistemi all’avanguardia.

Secondo il gestore Sea, al termine dei lavori, “Linate sarà un city airport moderno e all’avanguardia”.

Per festeggiare la riapertura dello scalo milanese, Alitalia offre 10 mila miglia di bonus a chi acquista un volo entro il 15 novembre per viaggiare dal 27 ottobre al 15 novembre.